Ocho partidos españoles firman un manifiesto para rechazar el envío de tropas al Mar Negro y la expansión de la OTAN a Ucrania

"No podemos permitir que nos encierren en un viejo esquema de Guerra Fría", advierten los firmantes, que apuestan por el diálogo para desescalar las tensiones.

Ocho partidos españoles han firmado un manifiesto en el que muestran su preocupación por "el incremento de la tensión bélica entre EE.UU. y Rusia" debido a la situación en torno a Ucrania, así como su rechazo al envío de tropas españolas al Mar Negro y Bulgaria en el marco de la OTAN.

Los ocho partidos firmantes son Podemos, Izquierda Unida (IU), En Comú Podem, Alianza Verde, Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Más País y Compromis. Los tres primeros forman parte de la formación Unidas Podemos (UP), integrante minoritario del Gobierno de España junto al Partido Socialista (PSOE).

"Este conflicto solo puede resolverse a través del diálogo, la distensión y el convencimiento de que la paz es el único camino", apunta el texto, titulado 'Manifiesto por la paz y para evitar una nueva guerra en Europa: desescalada y diálogo, no al envío de tropas ni armamento a Ucrania'.

En este sentido, proponen que la Unión Europea (UE) formule "propuestas concretas de desescalamiento" que eviten un "conflicto que perjudique gravemente a Ucrania" y a toda Europa "en estos momentos de pandemia y de dificultades en los mercados mundiales de la energía".

Rechazan el ingreso de Ucrania en la OTAN

Los firmantes sostienen que la tensión entre las potencias ha escalado desde hace meses debido al "incremento sin precedentes del apoyo militar de diferentes países occidentales al Gobierno de Ucrania y el despliegue de tropas a ambos lados de la frontera ucraniana", algo que, según advierten, "amenaza con derivar en un conflicto armado".

"La posibilidad de que Ucrania pueda integrarse en la OTAN es una ruptura de los compromisos de la propia organización", afirman en el manifiesto, en el que también rechazan "las amenazas militares de un país a otro Estado soberano, sea de quién sea, así como cualquier cambio de frontera por la vía de la agresión militar". "No podemos permitir que nos encierren en un viejo esquema de Guerra Fría", denuncian.

En este sentido, el texto rubricado asevera que "la Guerra Fría y la OTAN son etapas ya superadas" que no pueden volver a recrearse. "No tiene sentido que ahora la OTAN se extienda a Ucrania y Georgia por intereses de EE.UU. Algo que es percibido como una amenaza militar por Rusia, lo que añade más tensiones a una zona que ya ha sufrido demasiado", añaden.

Por ello, proponen que los esfuerzos diplomáticos se encaminen a implementar medidas "que satisfagan a todas las partes". Así, aconsejan la medicación de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para "impedir cualquier tipo de acción bélica". "Ese es el lugar donde estuvieron los países europeos con los Acuerdos de Paz de Minsk y el papel que queremos para la UE", afirman.

Desencuentro en el Gobierno de coalición

El envío de tropas españolas al Mar Negro y Bulgaria ha provocado un desencuentro entre los dos socios en el Gobierno de España, el Partido Socialista y Unidas Podemos.

El pasado jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que el país enviaría dos buques de guerra a la zona y que no se descartaba en un futuro el apoyo aéreo. Por su parte, diversos dirigentes de UP entonaron el famoso lema de 'No a la guerra' y mostraron su rechazo a un posible conflicto bélico, apostando por la desescalada de la tensión.

Las políticas de EE.UU. y la OTAN "no interesan a Europa"

El eurodiputado por Unidas Podemos, Manu Pineda, considera que "ni España ni la Unión Europea tienen ningún papel que jugar más allá que el de intentar buscar una salida pacífica, diplomática y nunca una salida belicista". Las tropas españolas "no están para ser el ariete de la mayor máquina genocida que ha habido en la historia de la humanidad como es la OTAN", critica Pineda.

Por su parte, el diputado de la CUP en el Congreso de España, Albert Botrán, argumenta que las políticas exteriores que promueven tanto EE.UU. como la Alianza "no interesan a Europa", y "dejarse llevar por esta escalada belicista contra Rusia por el asunto de Ucrania no es inteligente por parte de ningún Estado europeo".