La ministra de Exteriores alemana insta a "no confundir el territorio de la OTAN con el de Ucrania" a la hora de dar una respuesta a la situación

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, instó este lunes a "no confundir el territorio de la OTAN con el de Ucrania" a la hora de dar una respuesta a la escalada de tenciones en torno al país eslavo.

"En una situación tan crítica, es crucial adoptar un enfoque diferenciado de las medidas", declaró la ministra. "Como Alianza nos solidarizamos con Ucrania", aseguró y agregó: "Pero aquí no se puede mezclar el territorio de la Alianza y el de Ucrania".

Este lunes, la OTAN anunció que está "poniendo fuerzas en estado de alerta y enviando buques y aviones de combate adicionales" a Europa del Este, "reforzando la disuasión y la defensa de los aliados" debido a la situación en torno a Ucrania.

Recientemente, se han intensificado los señalamientos de Kiev y Occidente de una posible "invasión" de Rusia a Ucrania, a los que Moscú ha tachado repetidamente como falsos e infundados. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, indicó el pasado viernes que su país no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano. "Me gustaría recordar una vez más a quienes analizan nuestra postura que Rusia no ha amenazado nunca, en ningún lugar, ni una sola vez al pueblo ucraniano", reiteró.