Secretario de Seguridad y Defensa de Ucrania: "No vemos ninguna razón para afirmar que se prepare una ofensiva a gran escala contra Ucrania"

"La situación […] está completamente clara para nosotros, hasta la fecha no hay motivos para que estemos en pánico", declaró Alexéi Danílov.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, declaró este lunes que Kiev no ve motivos para hablar de que hay preparativos para una ofensiva a gran escala contra el país.

"Esto [la ofensiva] es imposible incluso físicamente. ¿Hay movimientos de tropas rusas en su territorio? Sí, los hay, y no es una noticia para nosotros. Quizás es una noticia para nuestros socios extranjeros", afirmó.

En cuanto a los reportes sobre una eventual intervención de Rusia, Danílov destacó que no hay motivos para entrar en pánico. "Quisiera señalar que últimamente han ocurrido muchos sucesos informativos en nuestro país. Mucha ficción paramilitar aparece en los medios. Me gustaría hacer un llamamiento a todos ustedes, amigos y colegas, para que reduzcan un poco la intensidad que existe hoy. La situación que hay está completamente clara para nosotros, hasta la fecha no hay motivos para que entremos en pánico", declaró, pidiendo "rebajar la intensidad que existe hasta la fecha".

Al mismo tiempo, Danílov hizo hincapié en que no observan una masiva retirada de diplomáticos de Estados extranjeros de Kiev. "Hasta la fecha tenemos la información sobre tres Embajadas [de EE.UU., del Reino Unido y de Australia], 49 misiones diplomáticas no toman parte", dijo.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentó las declaraciones de Danílov. "Todo es lógico. Relatar durante varios años sobre 'los tanques rusos en Ucrania', introducir el término 'país-agresor', reescribir [ajustando a este término] todas las leyes, solicitar sanciones y dinero para la defensa cada día y luego pedir a los medios de comunicación 'no sembrar el pánico'", escribió la vocera en su canal de Telegram.