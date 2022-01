Filtran que el desarrollador del motor de videojuegos Unity trabajó en un simulador tridimensional de combate aéreo para la Fuerza Aérea de EE.UU.

La empresa subraya que su simulación era solo para fines de entrenamiento, y que su trabajo no mejoró la 'Kill Chain' de la Fuerza Aérea, término militar que designa la lista de actividades relacionadas con la realización de un ataque.

La Fuerza Aérea de EE.UU. firmó un contrato con el desarrollador de motores de videojuegos Unity Technologies para crear una simulación tridimensional de 'dogfighting', una batalla aérea entre cazas a corta distancia, según informó Vice, citando documentos obtenidos de las autoridades.

Según los registros de compras del Gobierno, los militares celebraron dos acuerdos con Unity en junio y octubre de 2020 por un total de casi 650.000 dólares. La empresa debía mejorar el sistema de simulación del Marco avanzado de simulación, integración y modelización (AFSIM por sus siglas en inglés) que ya se utilizaba, posibilitando el funcionamiento con menos operadores ejecutando la simulación y proporcionando una "mejor calidad de inmersión".

"La tecnología basada en Unity proporcionará un entorno de simulación tridimensional y los fundamentos de la inteligencia artificial [...], que tiene por objeto permitir la funcionalidad a través de una simulación de 'dogfight', es decir, una batalla aérea de simulación entre aviones de combate llevada a cabo a corta distancia", señala uno de los documentos.

En una descripción sobre el tipo de capacitación que podría utilizarse para apoyar Unity, el documento dice que "los generales pueden ver todo en una vista aérea". "Los generales pueden dirigir la historia y la simulación en su totalidad, añadiendo o quitando activos, vehículos, etc."; y "tienen sesiones informativas en las que el general puede mostrar a los aprendices de jefe de estación cómo lo hicieron y proporcionar instrucción hacia los objetivos de aprendizaje deseados".

Los informes indican que la agencia que contrató a Unity es la Kill Chain Integration Branch de la Fuerza Aérea. 'Kill Chain' (cadena de muerte) es un término militar que designa la lista de actividades relacionadas con la realización de un ataque: obtención de datos, adquisición de objetivos y, en última instancia, uso de armas contra ellos. Sin embargo, Unity subraya que su simulación era sólo para fines de entrenamiento, y que su trabajo no mejoró la 'Kill Chain' de la Fuerza Aérea.

"Para reiterar, cuando nos asociamos o trabajamos activamente con una organización o empresa —ya sea el Ejército estadounidense o, francamente, cualquiera de nuestros clientes— nos preguntamos si el compromiso específico viola uno de nuestros principios clave: que no implique directamente la pérdida de vidas, el daño al planeta o el derecho de una persona a la equidad y la inclusión", dijo a Motherboard Matias Cavallin, director senior de relaciones públicas de Unity, en un correo electrónico. Asimismo, señaló que "el proyecto no se llevó a cabo y actualmente no hay planes de implementación con la tecnología de Unity".

En agosto de 2021, trabajadores de Unity declararon a Vice que la mayoría de los empleados de la empresa no tenían acceso a todos los detalles de los proyectos que estaban desarrollando. Algunos ni siquiera sabían que estaban creando tecnología con fines militares. Uno de ellos, por ejemplo, fue la creación de un "esquema aleatorio para un proyecto de simulación gubernamental" que se utilizó para recrear la detonación de escombros en pistas de aterrizaje militares.