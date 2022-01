Una mexicana de 8 años muere por una bala perdida en un tiroteo contra un supuesto pandillero en EE.UU.

Una niña falleció al recibir dos impactos de bala en el lado derecho de su cabeza en un tiroteo contra un supuesto pandillero ocurrido en el suroeste de Chicago (Illinois, EE.UU.) mientras se encontraba con su madre, informó el medio Chicago Sun-Times.

Melissa Ortega, de 8 años, quien emigró junto a su progenitora desde México el año pasado, fue declarada muerta el sábado en un hospital, recoge AP.

Según un informe policial interno, la menor y su madre, caminaban por la calle alrededor de 14:55 tiempo de Chicago (20:55 GMT), cuando un hombre armado salió de un callejón para abrir fuego contra otro individuo, lo que derivó en una lluvia de balas, mismas que privaron de la vida a la niña.

El objetivo del sospechoso, un sujeto de 26 años quien —con base en los informes policiales— se cree que es miembro la pandilla callejera 'Gansgster Two Six', resultó herido en la espalda en el lugar y fue hospitalizado en estado crítico. Aún no se tienen claros los motivos del tiroteo, pero la Policía señaló que la pandilla callejera ha luchado contra otras bandas rivales de la localidad de Chicago.

El superintendente de la Policía de Chicago, David Brown, declaró el domingo en su cuenta de Twitter que "no descansará hasta que los perpetradores sean llevados ante la justicia". En una rueda de prensa Brown comentó que la Policía tiene "pistas muy sólidas" en la muerte de la niña. "No queremos publicar ninguna información que pueda poner en riesgo llevar a este delincuente ante la justicia lo más pronto posible, por lo que vamos a esperar a verificar cualquier evidencia, pero esperamos anunciar pronto los resultados de esta investigación", dijo.

Esta tragedia se produce en medio de una ola de homicidios en Chicago, donde solamente el año pasado se registraron aproximadamente 800 casos.