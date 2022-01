Rusia no desplegó ningún grupo de asalto que demuestre sus planes para una intervención en Ucrania, declara el ministro de Defensa ucraniano

"Tal amenaza no existe. Por eso pido no sembrar el pánico", afirmó Alexéi Réznikov.

El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, pidió no sembrar el pánico por supuestos planes de Rusia de lanzar una ofensiva contra el país, destacando que no hay datos que confirmen reportes al respecto.

Réznikov declaró que la información del servicio de Inteligencia de Ucrania y de sus socios indica que Rusia no desplegó ningún grupo de asalto que demuestre su intención de realizar una ofensiva al día siguiente. "Tal amenaza no existe. Por eso pido no sembrar el pánico. La guerra por parte de Rusia se desató contra Ucrania desde el 2014 mediante la ocupación de Crimea", dijo este lunes a la cadena ICTV.

Al día siguiente, el ministro se expresó en el mismo sentido y comentó que Rusia cometió un acto de agresión contra Ucrania en el 2014, "destruyendo las fronteras internacionales al apoderarse de Crimea […] y partes de las regiones de Lugansk y Donetsk". "Así que a día de hoy la situación en el mundo no ha cambiado, la agresión continúa, la guerra continúa, pero no hay ninguna razón para creer que habrá una invasión abierta a través de la frontera por parte de la Federación Rusa a día de hoy, no tengo esa información, porque no hay ninguna agrupación de ataque, y punto".

Al ser preguntado sobre por qué los medios de comunicación constantemente reportan sobre la invasión rusa, aconsejó "llamar a sus colegas periodistas" y preguntarles por qué lo están haciendo.

Comentando la salida de algunos diplomáticos y sus familiares de EE.UU., manifestó: "Más de 140 misiones diplomáticas se encuentran en Ucrania, y estas no dieron recomendaciones ni órdenes para evacuación".

Respecto a las acciones de Washington, el titular de Defensa sostuvo que las autoridades estadounidenses sufren "'un síndrome afgano', por eso quizás cambiaron sus protocolos". "Necesitan mostrar a su pueblo que se preocupan y se trata de un carácter voluntario para miembros de sus familias", indicó.

Por su parte, el líder de la fracción del partido presidencial en la Rada Suprema —Parlamento de Ucrania—, David Arajamiya, también se expresó sobre la supuesta preparación por Rusia para un ataque contra Ucrania. Dijo que los campos militares rusos en la frontera entre ambos países están "medio llenos", pero se ven "en alerta" en las imágenes del satélite. "Nuestra Inteligencia dice que no hay una preparación activa para un ataque", destacó.

Cabe recordar que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, declaró este lunes que Kiev no ve motivos para hablar de que hay preparativos para una ofensiva a gran escala contra el país. "Quisiera señalar que últimamente han ocurrido muchos sucesos informativos en nuestro país. Mucha ficción paramilitar aparece en los medios. Me gustaría hacer un llamamiento a todos ustedes, amigos y colegas, para que reduzcan un poco la intensidad que existe hoy. La situación que hay está completamente clara para nosotros, hasta la fecha no hay motivos para que entremos en pánico", afirmó.

Las especulaciones sobre una posible invasión rusa en Ucrania se han intensificado en Occidente luego de que en noviembre varios medios publicaran supuestos planes del operativo