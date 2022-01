Boris Johnson: "No hay ningún miembro de la OTAN que esté actualmente dispuesto a desplegar un gran número de tropas en Ucrania"

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, declaró este martes que "no hay ningún miembro de la OTAN que esté actualmente dispuesto a desplegar un gran número de tropas en Ucrania".

Así, el jefe del Gobierno británico respondió durante su discurso sobre la situación en torno a Ucrania a una declaración del miembro del Parlamento, James Sunderland, quien señaló que Kiev "no es miembro de pleno derecho de la OTAN" y pidió que "comentara la viabilidad de una acción militar directa" de la Alianza, "a pesar de que no se aplica el artículo 5" del Tratado del Atlántico Norte, que estipula que un ataque contra uno de los aliados se considerará un ataque contra todos los aliados.

"Croacia, en caso de escalada, retirará hasta el último soldado"

Por su parte, el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, afirmó este martes que su país retirará de la región su contingente militar de la OTAN en caso de un conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Estoy observando las declaraciones según las cuales la OTAN está aumentando su presencia y enviando algunos barcos de reconocimiento. No tenemos nada que ver con eso y no tendremos nada que ver, se lo garantizo", dijo el mandatario, citado por el canal RTL. "Croacia no solo no enviará, sino que, en caso de escalada, retirará hasta el último soldado croata", subrayó.

La OTAN comunicó este lunes que está "poniendo fuerzas en estado de alerta y enviando buques y aviones de combate adicionales" a Europa del Este, "reforzando la disuasión y la defensa de los aliados" debido a la situación en torno a Ucrania.

"Estamos considerando reforzar aún más nuestra presencia en la parte oriental de la Alianza, esto podría incluir el despliegue de grupos de combate adicionales de la OTAN", afirmó el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg.

Ucrania no ve amenazas de invasión

No obstante, desde la propia Ucrania descartaron este lunes que haya motivos para afirmar que hay preparativos para una ofensiva a gran escala contra el país. "Esto [la ofensiva] es imposible incluso físicamente. ¿Hay movimientos de tropas rusas en su territorio? Sí, los hay, y no es una noticia para nosotros. Quizás es una noticia para nuestros socios extranjeros", afirmó el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov. "La situación que hay está completamente clara para nosotros, hasta la fecha no hay motivos para que estemos en pánico", declaró, pidiendo "rebajar la intensidad que existe hasta la fecha".

Previamente, Moscú también ha tachado repetidamente como falsos e infundados los señalamientos de una posible "invasión" de Rusia a Ucrania. Así, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, indicó el pasado viernes que su país no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano. "Me gustaría recordar una vez más a quienes analizan nuestra postura que Rusia no ha amenazado nunca, en ningún lugar, ni una sola vez al pueblo ucraniano", reiteró.