"Son tiempos de zopilotes": López Obrador acusa a sus adversarios de usar los crímenes contra periodistas para atacar al Gobierno

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se defendió este martes de las críticas y las presiones que hay en contra de su Gobierno ante la conmoción generada por los imparables crímenes contra periodistas que, en las primeras semanas de este año, ya acumula los asesinatos de José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado.

"Los asesinatos a periodistas y ciudadanos tienen que ver con el modelo que impusieron desde hace cerca de 40 años llamado neoliberalismo", aseguró el mandatario en su conferencia de prensa mañanera, que se llevó a cabo en medio de una jornada nacional de protesta impulsada por periodistas de todo el país.

El neoliberalismo, afirmó, favoreció a las élites y produjo "una tremenda descomposición económica y social" que fue promovida y protagonizada por los gobernantes, ya que eran los primeros en violar la Constitución y las leyes para dedicarse a la frivolidad y al robo.

Cada que matan a un periodista silencian la causa que estaba investigando. No esperes a que maten a él/la periodista que sigues, al fotográfo que captura mejor la noticia, al columnista que te actualiza para unirte a la Movilización en defensa de tu libertad de informarte 👇 #SOSpic.twitter.com/gwbz7NQdom — marcelaturati (@marcelaturati) January 25, 2022

Al referirse en concreto al caso de Maldonado, quien fue asesinada el pasado domingo en Tijuana, López Obrador señaló que dio instrucciones de llevar a cabo una investigación a fondo porque, a diferencia de sus antecesores, este Gobierno no permite la impunidad.

"Anteriormente había relaciones de complicidad, el Gobierno era una banda de malhechores, ahora no. Entonces podemos investigar porque somos libres y en este y en todos los casos lo vamos a hacer", dijo.

El presidente presumió que casi siempre se detiene a los responsables de los crímenes. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales han denunciado, con base en datos oficiales, que en realidad más del 90 % permanecen impunes.

Señala Rafael Barajas, @fisgonmonero : “Por el bien del gremio y del país, es necesario investigar estos casos hasta las últimas consecuencias”. pic.twitter.com/E7rn8l2bd7 — Julio Astillero (@julioastillero) January 25, 2022

Polémica

Por otra parte, López Obrador calificó a sus adversarios como "hipócritas y deshonestos", ya que, en su opinión, "usan estos casos para atacarnos porque traen mucho coraje (enojo), les molesta mucho lo que estamos haciendo" y quisieran que continuara el régimen de privilegios.

"Son tiempos de zopilotes", denunció al denostar el aprovechamiento político que algunos opositores hicieron al difundir las imágenes de la conferencia de prensa de marzo de 2019 en la que Maldonado le pidió directamente ayuda para resolver un conflicto laboral que mantenía con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, militante de la coalición que llevó a López Obrador a la presidencia.

Las imágenes se viralizaron ya que la periodista denunció que temía por su vida. Y casi tres años más tarde la mataron a pesar de que ya había ganado la demanda y de que supuestamente estaba al amparo del Programa de Protección a Periodistas de Baja California.

Asesinan a la periodista mexicana María de Lourdes Maldonado, quien se encontraba en un programa de protección tras denunciar en marzo de 2019, durante una conferencia de prensa, que su vida se encontraba en peligroSEPA MÁS: https://t.co/CnPdLdvbFIpic.twitter.com/jSFpA7gzcs — RT en Español (@ActualidadRT) January 24, 2022

"Hablaban de que aquí estuvo la compañera. En efecto, y estuvo aquí haciendo su denuncia como vienen todos porque hay libertades. Me importa mucho que la gente se entere qué sucedió porque no se contextualiza, no se dan antecedentes, nada más es: 'qué barbaridad, otro crimen más'. Es lamentable. Realmente nos duele, pero dicen: 'fue a pedir protección al presidente y miren lo que pasó', como si no la hubiésemos atendido, como si no nos hubiese importado. Es la idea que quieren plantear de manera perversa", acusó antes de transmitir el video del momento en el que la periodista le pidió ayuda.

Más allá de las controversias, reconoció que su Gobierno está obligado a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de ciudadanos.

Convocan jornada de protesta

Artículo 19, una organización no gubernamental que promueve la libertad de expresión y el derecho a la información, ha documentado desde 2000 el asesinato de 148 periodistas en México en posible relación con su trabajo. De esos crímenes, 28 han ocurrido en los primeros tres años del Gobierno de López Obrador.

En medio de este clima, este martes periodistas de todo el país realizarán marchas en decenas de ciudades y activismo en redes sociales para exigir justicia y mecanismos efectivos de protección.