El luchador Francis Ngannou asegura que la UFC amenazó con demandar a su agente por negociar con un socio de Jake Paul

El campeón de los pesos pesados de la UFC de origen camerunés Francis Ngannou acusó a la organización de haber amenazado con demandar a su representante, Marquel Martin, por mantener conversaciones con Nakisa Bidarian, socio del 'youtuber' Jake Paul, sobre la posibilidad de un combate de boxeo contra el vloguero.

El luchador contó en una reciente emisión del programa 'The MMA Hour' que el hecho sucedió horas antes del combate del pasado sábado en el Honda Center en Anaheim, California, en el que Ngannou retuvo su título frente al francés Ciryl Gane por decisión unánime.

En esa oportunidad, el presidente de la UFC, Dana White, contrario a su propia costumbre, no le colocó el cinturón personalmente al ganador de la pelea. Un hecho que refleja la tensa relación entre Ngannou y la organización.

El camerunés anteriormente ya se mostró interesado en incursionar en el boxeo e incluso llegó a recibir propuestas de pelear contra el púgil británico Tyson Fury. Sin embargo, las reglas de la UFC lo prohíben a todos sus luchadores, con la única excepción concedida en el 2017 a Conor McGregor para enfrentarse a Floyd Mayweather.

En caso de haber perdido contra Gane, Ngannou se habría convertido en agente libre. Pero su victoria automáticamente significó la renovación de su contrato por un año o bien otras tres peleas.

Ngannou dice estar dispuesto a permanecer ese tiempo sin subir al octágono —a pesar de poder ganar 600.000 dólares por cada pelea— y lo explica por la falta de libertad que les brinda la UFC a sus luchadores.

"Los términos del contrato, todo lo que ellos ponen dentro, te mantienen en cautividad. No puedes hacer nada, no tienes derechos", expresó. Y añadió: "Arriesgas todo. Hay un montón de cosas. [Pero] no tenemos seguro de salud, nada".

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!