Expectativa en Ecuador por el debate sobre el aborto por violación en el Parlamento

Este martes, el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador tiene previsto someter a segundo y definitivo debate el proyecto de ley sobre interrupción del embarazo en caso de violación.

Las bancadas del Parlamento dejaron en libertad de cada legislador la decisión de votar a favor o en contra del documento.

El tema se debate en la Asamblea Nacional desde diciembre pasado, luego de que la Corte Constitucional se pronunciara en abril de 2021 a favor de la despenalización del aborto por violación.

El proyecto para la discusión que busca regular este procedimiento, por mandato del mismo tribunal, fue entregado al Parlamento por parte de la Defensoría del Pueblo y a partir de ello la Comisión de Justicia elaboró un informe que es debatido en el pleno.

Hasta ahora, uno de los nudos críticos del debate es sobre la temporalidad para la interrupción del embarazo. Inicialmente la Comisión de Justicia consideraba que en el embarazo en mujeres mayores de 18 años podría practicarse el aborto hasta los siete meses de gestación; en cambio, para las niñas y adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad no habría plazo.

Ahora, la comisión establece que las menores de 18 años, víctimas de violación, puedan libre y voluntariamente interrumpir el embarazo hasta las 22 semanas de gestación (cinco meses y medio); mientras que las mujeres mayores de edad puedan interrumpirlo a las 20 semanas (cinco meses de gestación). Entretanto, para el caso de personas con discapacidad se observará la guía de práctica clínica denominada 'Atención del embarazo terapéutico', expedida por el Ministerio de Salud Pública.

A favor y en contra

En las afueras del Parlamento se han congregado personas a favor y en contra de la normativa.

La plataforma Organizadas por una Ley de Aborto Justa y Reparadora (OLA) emitió un comunicado en el que expresan su rechazo a la "imposición de plazos gestacionales" para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.

"Aprobar una ley con plazos gestacionales no reduce la cantidad de abortos, pero sí condena a las mujeres y niñas más vulnerables a la clandestinidad, morbilidad y mortalidad materna", dice la plataforma.

Del lado contrario, desde la organización Familia Ecuador rechazan el proyecto que, dicen, atenta "contra los principios constitucionales" del país.

Queremos que todas la mujeres de nuestro país NO sean víctimas de violación. Pero la @AsambleaEcuador prefiere apoyar la #LeyDelViolador para que sigan abusando de ellas, provocándoles múltiples abortos por violación.#LeyAbortistaNO@GuadalupeLlori@DanielNoboaOk@TROYA_Marcopic.twitter.com/hYCC010hxi — Guayaquil Vida y Familia (@GyeVidaFamilia) January 25, 2022

"Toda vida humana es valiosa, única e irrepetible y tiene dignidad propia, que no es concedida por el Estado, ni se pierde por la edad, enfermedad o circunstancias adversas en las que fuere concebida", dice su comunicado.

¿Se viene un veto del presidente?

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, adelantó, en su acostumbrada entrevista semanal desde la sede del Gobierno central, que podría vetar el texto que resulte aprobado en el Parlamento.

▶️#ATENCIÓN Presidente @LassoGuillermo anuncia que podría vetar proyecto de ley #AbortoPorViolación. Indica que dependerá del texto final para definir si será veto total o parcial. 👇🏼 pic.twitter.com/AMTnJP3i7j — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) January 25, 2022

"Yo creo que ese proyecto de ley, de ser aprobado como se lo ha conocido en los medios de comunicación, obviamente que será vetado por el Ejecutivo", manifestó, aunque indicó que respeta la resolución de la Corte Constitucional.

El mandatario recordó que él no está a favor de la interrupción del embarazo: "El Ecuador me conoce, yo soy una persona que cree en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no creo ni en el aborto, como tampoco creo en la pena de muerte".