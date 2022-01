La Justicia de EE.UU. confirma la condena a cadena perpetua contra el 'Chapo' Guzmán

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. rechazó este martes los argumentos de la defensa del narcotraficante mexicano Joaquín 'Chapo' Guzmán y confirmó la sentencia del 2019, cuando fue condenado a cadena perpetua por ser uno de los líderes más importantes del crimen organizado.

Entre sus planteos, el abogado del 'Chapo' manifestó una presunta actitud irregular del jurado y posibles malos tratos de su cliente en la cárcel. Ahora, el letrado Marc Fernich afirma que acudirán a una instancia superior: "Estoy seguro de que el señor Guzmán buscará la revisión del Tribunal Supremo".

La postura de Fernich se basó en un artículo periodístico donde se afirmaba que cinco miembros del jurado habrían actuado con mala fe. Sin embargo, el fiscal federal Hiral Mehta replicó que los tribunales no deberían anular condenas basándose en publicaciones de medios, que citan fuentes anónimas: "Las pruebas aquí no son competentes, simplemente no lo son", remarcó.

Así, el antiguo líder del Cártel de Sinaloa continúa cumpliendo su cadena perpetua en la prisión Supermax de Colorado, por haber traficado drogas equivalentes a miles de millones de dólares y por coordinar asesinatos. La cárcel donde está detenido es considerada como una de los más seguras del país, luego de haberse fugado dos veces de penales de máxima seguridad en México.

Por otro lado, su esposa, la ex reina de belleza Emma Coronel Aispuro, en junio ya se declaró responsable de ayudar al 'Chapo' a dirigir su organización delictiva, y a finales de noviembre fue condenada a tres años de prisión.

