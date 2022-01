A pesar de Kiev dice que no hay motivos para el pánico, la Casa Blanca insiste en que se observaron "acciones agresivas" en la frontera ruso-ucraniana

A pesar de las declaraciones de las autoridades de Ucrania de que no hay señales de la preparación de una invasión por parte de Rusia, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó este martes que Washington observó "acciones agresivas y preparaciones" para un ataque que crecen en la frontera entre ambos países.

"Nadie puede meterse en la mente del presidente Putin o del liderazgo ruso", destacó la vocera, al ser preguntada si Washington está de acuerdo con la postura de Kiev. "Lo que hemos observado es una serie de preparaciones, incluidas 100.000 tropas en la frontera, retórica belicosa y acciones", agregó.

"Ciertamente hemos visto acciones agresivas y el aumento de preparaciones en la frontera", destacó Psaki.

No hay intención, interés o deseo del presidente de enviar tropas a Ucrania

Mientras tanto, Psaki hizo hincapié en que EE.UU. no planea desplegar unilateralmente sus tropas a Ucrania. "No hay intención, interés o deseo del presidente de enviar tropas a Ucrania", dijo, reiterando que Washington "está trabajando a través de la OTAN para elevar el apoyo" en los países miembros de Europa oriental.

Las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca se producen después de que el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, pidiera no sembrar el pánico con los supuestos planes de Rusia de lanzar una ofensiva contra el país, destacando que no hay datos que confirmen los reportes al respecto. Réznikov declaró que la información del servicio de Inteligencia de Ucrania y de sus socios indica que Rusia no desplegó ningún grupo de asalto que demuestre su intención de realizar una ofensiva al día siguiente.

Cabe recordar que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, declaró este lunes que Kiev no ve motivos para hablar de que hay preparativos para una ofensiva a gran escala contra el país. "Quisiera señalar que últimamente han ocurrido muchos sucesos informativos en nuestro país. Mucha ficción paramilitar aparece en los medios. Me gustaría hacer un llamamiento a todos ustedes, amigos y colegas, para que reduzcan un poco la intensidad que existe hoy. La situación que hay está completamente clara para nosotros, hasta la fecha no hay motivos para que entremos en pánico", afirmó.

Las especulaciones sobre una posible invasión rusa en Ucrania se han intensificado en Occidente luego de que en noviembre varios medios publicaran supuestos planes del operativo. Por su parte, Rusia repetidamente tachó de falsas e infundadas las acusaciones que le atribuyen la preparación de una supuesta provocación en Ucrania.

