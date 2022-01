El primer ministro de Croacia rechaza las declaraciones del presidente sobre Ucrania

El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, ha refutado este martes las declaraciones del presidente del país, Zoran Milanovic, quien criticó previamente hoy la posibilidad de aceptar a Ucrania en la OTAN y afirmó que, en caso de una escalada, Zagreb se distanciaría lo más posible de los acontecimientos.

"Pensé que era una sesión informativa y que era un funcionario ruso. No tenemos soldados en Ucrania, así que no sé a qué soldados se refiere", comentó Plenkovic durante una rueda de prensa, según el portal Index.hr. "En nombre del Gobierno, pido disculpas a los ucranianos, actualmente están ocupados. [Milanovic] dice que son corruptos, esa afirmación no tiene nada que ver con el Gobierno", aseguró el primer ministro, agregando que la "posición fundamental" de Zagreb consiste en "reducir las tensiones, prevenir conflictos y apoyar la integridad de Ucrania".