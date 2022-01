"Hay mucha hipocresía aquí": Peter Dinklage estalla contra la nueva adaptación de Blancanieves y Disney responde

El actor estadounidense Peter Dinklage reveló este martes que se ha sentido decepcionado por la decisión de Disney de crear una nueva versión de 'Blancanieves y los siete enanitos', con Rachel Zegler como protagonista.

"Hay mucha hipocresía aquí. […] Sin querer ofender a nadie, me sorprendió un poco, estaban muy orgullosos de haber elegido a una actriz latina para interpretar a Blancanieves. Pero todavía estás contando la historia de 'Blancanieves y los siete enanitos'. Den un paso atrás y miren lo que están haciendo. Para mí eso no tiene sentido", dijo Dinklage en comentarios al pódcast WTF.

"Son progresistas en un aspecto pero a la vez hacen esta puta historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Acaso no he hecho nada para promover la causa desde mi espacio? Supongo que no he hecho suficiente ruido", agregó irónicamente el actor de 'Juego de tronos'. Dinklage indicó que no está en contra de contar la historia de Blancanieves, pero querría que se contara "con un giro más progresista".

"Hagámoslo", instó.

Desde los estudios respondieron ese mismo día al llamamiento del actor. "Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad con enanismo", declaró un portavoz de Disney a The New York Post.

"Esperamos compartir más a medida que la película se dirige a la producción después de un largo período de desarrollo", agregó.

Dinklage nació con acondroplasia, una condición que afecta el crecimiento de los huesos, y mide 135 centímetros. En una entrevista al portal Today en 2003, reconoció que en su vida ha tenido que soportar comentarios sobre su enanismo. "Cuando era adolescente, me amargaban y me hacían enfadar. […] Pero a medida que envejeces, te das cuenta de que solo tienes que tener sentido del humor. Sabes que no es tu problema. Es el suyo", dijo entonces.