Puntos clave para entender la jornada de recolección de firmas en Venezuela para la activación del revocatorio contra Maduro

En un lapso de doce horas, el 20 % del padrón electoral en cada estado venezolano deberá manifestar su voluntad de iniciar o no este mecanismo.

Este miércoles se lleva a cabo en Venezuela el proceso de recepción de firmas para solicitar un eventual referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro, convocado por un grupo de organizaciones opositoras emergentes y coordinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según informó el árbitro electoral venezolano, desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, estarán abiertos los 1.200 puntos que fueron habilitados en todo el país para que los casi 21 millones de electores habilitados para sufragar en el Registro Electoral manifiesten su voluntad de convocar a un referendo. En el más reciente reporte de la autoridad comicial se informó que el 100 % de los centros están operativos.

Los puntos de recepción de manifestación de voluntad para solicitar el referendo revocatorio estarán abiertos este miércoles, 26 de enero, en el horario comprendido entre las 6:00 am y las 6:00 pm.#PoderElectoral#Venezuelapic.twitter.com/if0xxrQ6KX — cneesvenezuela (@cneesvzla) January 24, 2022

La Constitución venezolana prevé el mecanismo de referendo revocatorio para todos los cargos y magistraturas de elección popular, y puede activarse "transcurrida la mitad del período" para el cual fue votado.

Así, el pasado 18 de enero el CNE aprobó la solicitud de tres organizaciones políticas, identificadas con la oposición, para poner en marcha un eventual referendo revocatorio contra Maduro. Esta recogida de firmas sería el primer paso para que se lleve a cabo.

En cada estado y en la capital se deberán recoger las firmas correspondientes al 20 % del registro electoral para que pueda activarse el revocatorio. De no conseguirse, el proceso queda sin efecto por este periodo presidencial.

¿Quiénes convocan?

La solicitud con miras a revocar a Maduro a través del mecanismo constitucional fue hecha por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) y las organizaciones adherentes Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y Derecha Democrática, además del partido político MIN-Unidad.

Estas organizaciones, además de agrupaciones de ciudadanos y partidos políticos, están presentes en el centro de datos del CNE este miércoles desde las 5:30 de la madrugada y se espera que se mantengan ahí hasta que finalice el proceso de transmisión de datos.

Previamente, todos participaron en una auditoría de la plataforma tecnológica habilitada para la recepción de firmas y pudieron acreditar a sus testigos en los 1.200 centros involucrados en este proceso.

¿Cómo va la jornada?

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER), uno de los convocantes del revocatorio, destacó que la jornada se está celebrando en los diferentes estados venezolanos, a pesar de la poca asistencia.

En diferentes imágenes se puede observar a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que tradicionalmente resguardan los procesos comiciales, a miembros del CNE y a integrantes de los partidos políticos que participan en el proceso.

#26Ene#Portuguesa En Acarigua nos informan que el tiempo por persona en el proceso de la farsa de Maduro oscila entre 5 a 7 minutos. De acuerdo al cronograma inconstitucional del CNE para lograr los 4.2 millones se necesitan 5 personas por minuto.#MaduroTieneMiedopic.twitter.com/4hDhQVcGRh — MOVER - Revocatorio 2022 (@rrmover) January 26, 2022

#26Ene#Miranda 8:24 am,Plaza Danilo Anderson, de Los Teques. El tercero de cuatro asignados al municipio Guaicaipuro. Sin firmantes, contingente de policías, funcionarios del plan República y militantes del PSUV.🔊¡El pueblo NO convalida la farsa! #MaduroTieneMiedopic.twitter.com/cJkjcOKB1y — MOVER - Revocatorio 2022 (@rrmover) January 26, 2022

¿Qué pasará después?

En el caso de que se logre el porcentaje de firmas requerido, el CNE organizaría y convocaría el referendo revocatorio tres días después de conocerse los resultados. En ese eventual escenario, los votantes a favor de la revocatoria deberían reunir igual o mayor número de sufragios que los que obtuvo el funcionario, en este caso Maduro, para llegar al puesto. Además, a ese evento comicial tendrían que concurrir al menos 25 % de los electores inscritos.

Por el contrario, si no se logra el 20 % exigido, no podrá convocarse el referendo. El organismo comicial detalla en su página web que si no se alcanza la cifra prevista en cada estado, "dará por finalizado el proceso, con lo cual se activará la previsión constitucional que establece que solo podrá hacerse una solicitud de revocación durante el período para el cual fue elegido el funcionario".