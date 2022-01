Lavrov: "El objetivo de Occidente es hacer que Kiev inicie un operativo de fuerza en Donbass o enterrar los acuerdos de Minsk de otra manera"

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró este miércoles que las acciones de Occidente tienen por objetivo que Kiev lance un operativo de fuerza en Donbass o que los acuerdos de Minsk sean "enterrados" de otra manera.

"Occidente realmente quiere cualquier provocación real" en torno a Ucrania, dijo el canciller durante una intervención en la Duma Estatal de Rusia (la Cámara baja de la Asamblea Federal, como se conoce al Parlamento del país).

"El objetivo de tal comportamiento un poco surrealista de Occidente […] es por fin hacer que el régimen de Kiev inicie un operativo de fuerza en Donbass, o enterrar finalmente de alguna otra manera los acuerdos de Minsk", opinó.

Al describir la situación en el Estado vecino, Lavrov dijo que las autoridades ucranianas aseguraron que no observan actividades peligrosas por parte de Rusia y pidieron no sembrar el pánico, pero "Occidente no quiere que se calmen" y tampoco desea calmarse.

Este lunes el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, declaró que la información del servicio de Inteligencia de Ucrania y de sus socios indica que Rusia no desplegó ningún grupo de asalto que demuestre su intención de realizar una ofensiva al día siguiente.

Además, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, declaró este lunes que Kiev no ve motivos para hablar de que hay preparativos para una ofensiva a gran escala contra el país.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó este martes que Washington observó "acciones agresivas y preparaciones" para un ataque que crecen en la frontera entre ambos países.

