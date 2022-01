El Gobierno peruano investiga un segundo derrame de crudo en las costas afectadas por Repsol

Las autoridades peruanas investigan un segundo derrame de crudo que se habría producido en la misma zona afectada el pasado 15 de enero por el vertido de unos 6.000 barriles de petróleo, que se han expandido en el litoral del distrito de Ventanilla.

Mientras aún continúan las labores de limpieza en la costa peruana, la Dirección de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) reportó que el martes se detectó "una mancha oleosa" cerca del Terminal Multiboyas 2 de la refinería de La Pampilla, operada por la petrolera española Repsol.

#COMUNICADO - La Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas, informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/oEC5oxXPEF — Dirección de Capitanías y Guardacostas del Perú (@MGP_DICAPI) January 26, 2022

La institución detalló que tras consultar con la petrolera, Repsol afirmó que "se trataría de residuos del mismo hidrocarburo, que se habría filtrado a pesar de haberse realizado los trabajos para retirar el crudo".

Ante esa confirmación, la Dicapi adelantó que se encuentra monitoreando el área para determinar la magnitud del vertido y "levantando el acta de constatación correspondiente", con el objetivo de activar un plan de contingencia y mitigación, a cargo de la petrolera.

Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició un proceso de vigilancia y supervisión para atender el evento, tras precisar que el segundo derrame habría ocurrido el pasado 25 de enero, "cuando se realizaban trabajos previos al retiro del PLEM (Pipeline End manifolds)", que es un equipo submarino que permite el paso del petróleo para la recepción o despacho.

"La OEFA ha iniciado la supervisión ambiental para verificar la responsabilidad de los hechos, el impacto generado y la implementación del Plan de Contingencia por parte de la empresa", detalla el organismo en un comunicado divulgado este miércoles.

"Puede ser un rezago"

Ante los reportes, el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, declaró a medios locales que el segundo derrame "no se ha confirmado" de momento, y estimó que podría tratarse de "un rezago".

"Hay información primaria al respecto, se está buscando constatar qué tan real es esto. Esperemos que no, la verdad es que me preocupa tremendamente esa situación. Esperemos que no sea así porque la verdad que el daño es bastante grande y para repararlo nos va a costar", dijo el ministro en declaraciones a RPP Noticias.

Prado insistió en que debe hacerse una investigación seria que permita verificar la situación y consideró poco probable que el derrame se hubiese producido en el buque tanque italiano Mare Doricum, fondeado cerca de las costas de Lima.

No obstante, no quiso confirmar si el vertido de crudo se produjo efectivamente en la refinería La Pampilla y resaltó que prefiere esperar el informe de las autoridades encargadas de la inspección. "No me gustaría dar un dato definitivo, pero se está verificando esto", aseveró.