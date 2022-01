Denuncian que un hospital de EE.UU. rechazó a un hombre no vacunado para un trasplante de corazón

David Ferguson afirmó que su hijo estaba al principio de la lista para recibir el trasplante, pero, debido a que no está inoculado, ya no es elegible para la cirugía de acuerdo con la política del centro médico.

Un hospital estadounidense ha rechazado a un paciente para un trasplante de corazón supuestamente porque no está vacunado contra el coronavirus.

David Ferguson reveló este lunes a CBS Boston que su hijo DJ Ferguson, de 31 años, estaba al principio de la lista para recibir el trasplante, pero, debido a que no está inoculado, ya no es elegible para la cirugía de acuerdo con la política del Brigham and Women's Hospital, en el estado de Massachusetts.

"Mi hijo ha estado al borde de la muerte para mantenerse en pie y ha sido llevado al límite", dijo, explicando que la vacunación "va un poco en contra de los principios básicos" del joven.

"Es una política que están aplicando y, como no se va a poner la vacuna, lo han retirado de la lista de trasplantes de corazón", afirmó.

Ferguson señaló que su hijo sigue en el centro médico, pero la familia piensa en trasladarlo, aunque puede que esté demasiado débil para moverse. "Estamos buscando agresivamente todas las opciones, pero se nos está acabando el tiempo", lamentó.

Según una petición creada en la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe, el hombre lleva hospitalizado desde el pasado 26 de noviembre y sufre un problema cardíaco hereditario que hace que sus pulmones se llenen de sangre y líquido. El promotor de la petición señala que a Ferguson le preocupaba que pudiera sufrir una inflamación cardíaca –un posible efecto secundario de la vacunación contra el coronavirus que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. subrayan que es raro y temporal– y que inocularse podría resultar peligroso, dada su dolencia cardíaca.

Respuesta del hospital

Por su parte, el Brigham and Women's Hospital declaró en un comunicado que "la vacuna anticovid es una de las diversas vacunas y conductas de estilo de vida que se exigen a los candidatos a trasplante" para "crear tanto una mejor oportunidad para una operación exitosa como la supervivencia del paciente después del trasplante".

A su vez, el doctor Arthur Caplan, director de Ética Médica de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, explicó que "después de cualquier trasplante –de riñón, de corazón o lo que sea– el sistema inmunológico se apaga". Por eso, enfermedades como la gripe, un resfriado o el covid-19 "pueden matar" al paciente.

"Los órganos son escasos, no vamos a distribuirlos a alguien que tiene pocas posibilidades de vivir cuando otros que están vacunados tienen más posibilidades de sobrevivir después de la operación", defendió.