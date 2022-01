Tyson Fury llama "cobardes y mendigos" a Anthony Joshua, Dillian Whyte y Oleksandr Usyk y los desafía a enfrentarlo en el cuadrilátero

El campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Tyson Fury, compartió este martes en las redes sociales varios videos dirigidos a los boxeadores británicos Anthony Joshua y Dillian Whyte y al ucraniano Oleksandr Usyk, instándolos a pelear contra él.

En una serie de grabaciones de tono provocador y llenas de insultos, Fury acusó a sus potenciales contrincantes de cobardes que evitan intencionalmente subir al cuadrilátero.

"Me hacen esta pregunta una y otra vez y no sé la respuesta. Estoy listo para pelear este fin de semana. He estado entrenando por tres semanas, ¿cuánto tiempo necesita entrenar un hombre?", planteó Fury.

"Joshua es un cobarde, Usyk es un pusilánime, y Dillian Whyte no quiere pelear. Así que si pueden demostrar que me equivoco, empiecen a pelear de una jodida vez, par de cobardes. ¡Son todos unos cobardes, unos vagabundos!", exclamó.

"Voy a continuar haciendo videos hasta que uno de estos cobardes decida pelear. Son todos unos cobardes y unos mendigos de mierda. No me importa con quien tengo que pelear, AJ, Usyk, Dillian Whyte, o cualquiera de ellos", continuó 'Gypsy King'.

"Peleen contra mí. Soy el mejor hombre que jamás haya vivido", espetó Fury. Y prometió "aniquilar, destruir y someter" a los pugilistas, obligándolos a rendirse.

