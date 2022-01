EE.UU. entrega a Rusia las respuestas por escrito a las propuestas de garantías de seguridad

El embajador de EE.UU. en Rusia, John Sullivan, acudió este miércoles a la sede del Ministerio de Exteriores ruso para entregar las respuestas por escrito a las propuestas de garantías de seguridad formuladas a mediados de diciembre por Moscú.

Al abandonar el ministerio, Sullivan no hizo declaraciones sobre su visita.

Desde la Cancillería rusa señalaron que el viceministro de Exteriores, Alexánder Grushkó, recibió al embajador estadounidense.

¿Qué propone Moscú?

En diciembre, Rusia entregó los proyectos de dos acuerdos que quiere alcanzar con EE.UU. y la OTAN sobre garantías de seguridad.

El pacto propuesto por Moscú a Washington consta de ocho artículos. El primero de ellos estipula que ambas partes deben actuar con base en los principios de seguridad indivisible y no provocar daños a la seguridad mutua; el segundo, que tanto Rusia como EE.UU. procuren que cualquier organización internacional, alianza militar o coalición en las que participe una de las partes respeten los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Otros puntos prevén excluir la expansión de la OTAN hacia el este, no admitir en esa alianza militar a Estados que fueron miembros de la URSS, no utilizar el territorio de otros Estados para atacar a la otra parte, no desplegar tropas y armamento en zonas donde esto sería percibido como una amenaza, no usar bombarderos pesados ni buques de guerra fuera del espacio aéreo y las aguas territoriales nacionales o internacionales, no desplegar misiles terrestres de alcance corto o medio fuera del territorio nacional o en áreas desde donde puedan alcanzar objetivos de la otra parte y, finalmente, no capacitar al personal militar ni a civiles de países no poseedores de armas nucleares en el uso de ellas.

La versión del acuerdo para la OTAN consta de nueve artículos y es parecido al documento propuesto a Washington. Asimismo, las autoridades rusas insisten en que la Alianza retire todas las tropas y todo el equipo militar que fueron desplegados en territorios de los países que se adhirieron a la organización después de 1997.

Negociaciones

A continuación, Rusia, EE.UU. y la OTAN celebraron una serie de conversaciones.

Tras estas negociaciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que EE.UU. y la OTAN "rechazan categóricamente nuestro derecho a solicitar la no expansión" del bloque hacia el este.

Respecto a los temas principales de las reuniones, el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov señaló que EE.UU. y sus aliados "de hecho nos dicen un 'no'" en puntos clave de los documentos sobre las garantías. "Donde nos dicen 'sí, vamos a seguir discutiendo', destacamos, por nuestra parte, que, pese a la importancia y la seriedad de precisamente estas historias, son secundarias respecto a la no expansión de la OTAN", reiteró.

Mientras tanto, el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó que entre las partes "hay diferencias significativas".

Más información, en breve.