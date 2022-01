Stoltenberg: Con la esperanza de una desescalada, la OTAN refuerza su presencia en el mar Negro y el Báltico, en medio de conversaciones con Rusia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró este miércoles que la Alianza "ha entregado a Rusia las respuestas a sus propuestas de garantías de seguridad".

Sin embargo, el alto funcionario subrayó que, con la esperanza de una desescalada, la OTAN refuerza su presencia en el Báltico y el mar Negro, en medio de las conversaciones con Rusia.

Stoltenberg subrayó que:

La OTAN ha instado a Moscú a que retire sus tropas de Ucrania, Georgia y Moldavia

La Alianza también pide que " se renuncie a la hostilidad rusa hacia Ucrania "

" Hubo una propuesta para que Rusia restableciera las misiones en Moscú y Bruselas

La OTAN es una alianza defensiva y " no buscará la confrontación "

" La Alianza Atlántica no abandonará el principio de puertas abiertas.

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Alexánder Grushkó, confirmó a Interfax que Moscú ha recibido la respuesta por escrito escrita de la OTAN. La respuesta de la Alianza en materia de seguridad se ha entregado al embajador ruso en Bruselas, según la Cancillería rusa.

¿Qué propone Rusia?

En diciembre, Rusia publicó los proyectos de dos acuerdos que pretende alcanzar con EE.UU. y la OTAN sobre garantías de seguridad en Europa. La iniciativa se produjo en medio de una escalada de tensiones en torno a Ucrania: Occidente acusa a Moscú de preparar una intervención en el país vecino, mientras que Rusia denuncia la militarización de Ucrania por parte la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el refuerzo de la presencia militar de la Alianza en Europa del Este.

El pacto propuesto por Moscú a Washington consta de ocho artículos. El primero de ellos estipula que ambas partes deben actuar con base en los principios de seguridad indivisible y no provocar daños a la seguridad mutua; el segundo, que tanto Rusia como EE.UU. procuren que cualquier organización internacional, alianza militar o coalición en las que participe una de las partes respeten los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Otros puntos prevén excluir la expansión de la OTAN hacia el este, no admitir en esa alianza militar a Estados que fueron miembros de la URSS, no utilizar el territorio de otros Estados para atacar a la otra parte, no desplegar tropas y armamento en zonas donde esto sería percibido como una amenaza, no usar bombarderos pesados ni buques de guerra fuera del espacio aéreo y las aguas territoriales nacionales o internacionales, no desplegar misiles terrestres de alcance corto o medio fuera del territorio nacional o en áreas desde donde puedan alcanzar objetivos de la otra parte y, finalmente, no capacitar al personal militar ni a civiles de países no poseedores de armas nucleares en el uso de ellas.

La versión del acuerdo para la OTAN consta de nueve artículos y es parecido al documento propuesto a Washington. Asimismo, las autoridades rusas insisten en que la Alianza retire todas las tropas y todo el equipo militar que fueron desplegados en territorios de los países que se adhirieron a la organización después de 1997.

Más información, en breve.