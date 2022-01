Kathryn Kates, actriz de 'Seinfeld' y 'Orange Is the New Black', muere a los 73 años tras una larga batalla contra el cáncer

La actriz estadounidense Kathryn Kates, quien participó en series de televisión como 'Seinfeld' y 'Orange is the New Black', murió el pasado sábado a los 73 años de edad después de una larga batalla contra el cáncer de pulmón, informa NBC News. "Kathryn fue nuestra cliente durante muchos años, y hace aproximadamente un año, después de descubrir que el cáncer de pulmón por el que fue tratada hace 20 años había regresado, nos acercamos aún más", detalló en un comunicado la agencia de talentos Headline. View this post on Instagram A post shared by Headline Talent Agency (@headlinetalentagency)