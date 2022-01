VIDEO: Rescatan a 15 jirafas en un resort de Brasil que vivían en un cobertizo de 40 metros, sin luz del sol y rodeadas de heces

A PF prendeu 2 homens em um resort safari, em Mangaratiba, litoral sul do RJ e apreendeu 15 girafas trazidas da África do Sul que estavam com sinais de maus tratos. Animais estão sob cuidados do Ibama. Denúncia aponta que 3 teriam morrido. pic.twitter.com/I25UlsNBBv