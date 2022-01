Johnny Depp pone a la venta una colección de NFT que incluye 11.111 cuadros creados por él mismo

Johnny Depp ha sacado una colección de 'tokens' no fungibles (NFT) denominada 'Never Fear Truth' ('Nunca temas a la verdad'), que incluye 11.111 cuadros creados por el propio actor estadounidense.

Entre las obras que se ponen a la venta como NFT se encuentran autorretratos de Depp, así como retratos de Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Hunter S. Thompson, Heath Ledger, Tim Burton, la hija del artista Lily-Rose Depp y su difunto perro Mooh, además del de un personaje de ficción, llamado Bunnyman, creado por su hijo.

"Siempre he utilizado el arte para expresar mis sentimientos y para reflexionar sobre lo que más me importa, como mi familia, mis amigos y personas a las que admiro", afirmó el actor en un comunicado citado por el portal Page Six. "Mis cuadros rodean mi vida, pero me los guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca", agregó.

Según detalló el actor, el 25 % de los ingresos de las ventas se donará a organizaciones benéficas. La compra de un NFT de la colección dará a su propietario acceso a la comunidad exclusiva de Johnny en Discord, una plataforma comunitaria para que los fans colaboren en proyectos creativos.

"Decidimos lanzar una serie de retratos, pero de una manera que también pudiera devolver algo. Tener la oportunidad de saludar a mis seguidores y apoyar a organizaciones benéficas que han sido tan importantes para mi familia es un regalo increíble", señaló Depp.

10.000 de los 'tokens' no fungibles de 'Never Fear Truth' los aficionados los pueden adquirir a través de la página oficial del proyecto, donde las solicitudes se abrieron este miércoles, y de la plataforma Rarible. De los 1.111 'tokens' restantes, la mayoría estarán en manos de Depp, que los donará a los fans y a sus organizaciones benéficas favoritas.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!