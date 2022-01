Personal acusa a un director regional de la OMS de comportamientos racistas y de maltratar a sus subordinados

Varios empleados de la Organización Mundial de la Salud acusaron la semana pasada a Takeshi Kasai, director regional de la OMS en Pacífico Occidental, de crear una "atmósfera tóxica" y "una cultura de acoso sistémico y ridiculización pública", reporta AP con referencia a un correo electrónico interno de la institución.

En particular, el correo indicaría que Kasai explicaba que, si los casos de covid-19 aumentaban en la región, era por "la falta de personas suficientemente formadas en el Pacífico", así como por sus insuficientes capacidades "debido a que tienen una cultura, raza y nivel socioeconómico inferiores".

Por su parte, Kasai negó que haber empleado lenguaje racista. "Es cierto que he sido duro con el personal, pero rechazo la sugerencia de que me he centrado en el personal de alguna nacionalidad en particular", afirmó.