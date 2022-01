"Vodka sería bueno": Victoria Nuland discute con un periodista que asevera que el Nord Stream 2 está finalizado y listo para trasladar gas (VIDEO)

La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Victoria Nuland, discutió este jueves con el periodista Matt Lee, de AP, acerca del nivel de preparación del gasoducto Nord Stream 2, que vincula a Rusia con Alemania a través del Báltico.

"Sobre Nord Stream 2, usted repitió [que] si Rusia invade a Ucrania, de una u otra forma, el gasoducto no avanzará. Eso es lo que usted dijo. [...] Pero Nord Stream 2 está finalizado", aseveró el corresponsal y agregó: "Si ellos decidiesen ponerlo en funcionamiento ahora mismo, trasladaría gas, aceite de oliva, vodka o cualquier cosa".

Nuland dijo con una sonrisa: "Vodka sería bueno. Aceite de oliva sería bueno", pero Lee continuó: "Lo único que necesitan hacer es ponerlo en funcionamiento. Entonces, cuando usted declara que no avanzará, ¿quiere decir que no abrirá para suministrar gas?".

"Matt, no está listo para ser puesto en marcha. No ha sido puesto a prueba, no ha sido certificado. Las cuestiones regulatorias que permitirían ponerlo en funcionamiento, tanto por parte de Alemania como de la UE, no han sido resueltas", contestó Nuland. No obstante, no logró convencer al periodista, quien replicó: "Pero está finalizado. Desde el punto inicial hasta el final. El gasoducto está listo".

El Nord Stream 2 tiene capacidad para trasladar 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Se trata del gasoducto con tramos submarinos más largo del mundo, con 1.234 kilómetros de longitud.

En diciembre, el jefe de la compañía energética rusa Gazprom, Alexéi Miller, anunció que la segunda tubería del Nord Stream 2 fue ya llenada con gas, de manera que el gasoducto está listo para su funcionamiento. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, el ente regulador alemán suspendió temporalmente el procedimiento de certificación de Nord Stream 2 AG, firma con sede en Suiza, como operador independiente del gasoducto.

Este miércoles, la empresa operadora anunció que ha creado una filial en Alemania, cumpliendo con los requisitos de certificación de la Agencia Federal de Redes del país.