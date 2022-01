Lavrov: "Si depende de Rusia, no habrá guerra" (EN VIVO)

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, concede una entrevista a medios rusos este 28 de enero para abordar los temas relacionados con la política exterior que actualmente están sobre la mesa.

El jefe de la diplomacia rusa mantiene una conversación con 4 emisoras de radio: Sputnik, Ejo Moskvi, Komsomólskaya Pravda y Govorit Moskvá.

Ante todo, el ministro subrayó que "si depende de Rusia, no habrá guerra". "No queremos la guerra, pero tampoco permitiremos que se ignoren nuestros intereses", declaró, agregando que no puede decir que las conversaciones con Occidente hayan terminado. "Hemos recibido respuestas al estilo occidental, que son turbias", agregó, comentando las respuestas recibidas este miércoles de la OTAN y EE.UU. a las propuestas rusas de las garantías de seguridad.

Durante la jornada anterior, Lavrov celebró una rueda de prensa, en la que declaró que la respuesta de EE.UU. a las propuestas de seguridad formuladas por Moscú no contiene una "reacción positiva" a la cuestión principal: la no expansión de la OTAN hacia el este y el no despliegue por parte de la Alianza de armas de ataque que puedan amenazar a Rusia. El ministro recalcó que el presidente ruso, Vladímir Putin, va a tomar la decisión sobre los futuros pasos de Rusia respecto a las respuestas de EE.UU. y la OTAN.

Sus comentarios llegaron después de que este miércoles el embajador de EE.UU. en Rusia presentara por escrito a la Cancillería rusa la respuesta de Washington a las propuestas de Moscú.

Más información, en breve.