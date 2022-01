"Jugadora de color" o "central con coleta": la indignante narración de un partido de fútbol femenino en España

Una polémica se ha desatado en España por los comentarios racistas y, sobre todo, machistas durante la retransmisión del partido de fútbol entre el Granada y el Betis femeninos que tuvo lugar el pasado miércoles en el Estado de Los Cármenes de Granada y que acabó con la victoria de las béticas por un gol a cero.

El encuentro de tercera eliminatoria de la Copa de la Reina fue narrado por el comentarista Pedro Lara, periodista deportivo en Onda Cero Granada, que entre chascarrillos admitía no saber de qué ronda del torneo se trataba ni cómo funcionan las eliminatorias femeninas.

‼️ La retransmisión más repugnante de la historia. Ayer en el @GranadaCF_Fem - @RealBetisFem de Copa de la Reina:-No conoce a ninguna jugadora-No sabe qué eliminatoria es-Comentarios como "la jugadora de color" o "la central con la coleta"-Desprecios y mofas hacia la árbitra pic.twitter.com/qPTPy3jjcl — Betis Stats (@BetisStats) January 27, 2022

Tras afirmar que se trata de la segunda ronda, su compañero en la retransmisión le rectifica diciéndole que es la tercera. Más adelante Lara afirma que hay fase de ascenso y también es rectificado, a lo que alega que "eso ha cambiado este año", y de nuevo vuelven a corregirle afirmando que hace tres años que funciona este sistema.

"Estoy perdido, no veo nada. Podemos pasar, seguimos viviendo si no sabemos esto", dice en otro corte en el que no identificaba a una jugadora bética que acababa de ser retirada del terreno de juego en un cambio.

La jugadora de color???? A ver… ha dicho la jugadora de color de verdad? Estoy flipando…. Es que no puedo creer semejantes comentarios.. tío, ni un maldito esfuerzo por tener una hoja de partido con los nombres de las JUGADORAS!!! Enserio?????????? No me lo puedo creer. — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) January 27, 2022

Jo, infinitas gracias ♥️La verdad que es una absoluta vergüenza ese tipo de retransmisiones. No se a quien se le ocurre poner a estas personas a cargo de esto. — Raúl Morote Gil (@RauulMorote) January 27, 2022

Pero lo que más ha llamado la atención en las redes sociales ha sido la manera de dirigirse a las jugadoras con expresiones como "la jugadora de color" o "la central con coleta", así como la ristra de críticas que dirigió a la árbitra del encuentro: "Esta chica no sabe, desconoce lo que es el arte de la falta. No me espero absolutamente nada, solo errores", llegó a decir.

Aquí en Granada llevamos años aguantándolo. Es un personaje en toda regla. Debo entender que las imágenes serían de la televisión local de aquí y por eso él fue el encargado de retransmitir el partido. Es insoportable escuchar un partido retransmitido por él. — Jose (@JGP_28) January 27, 2022

Lo que no entiendo es que como no han retransmitido éste partido @rcj1997 y @AnaRaeX. Hemos pasado de los elogios en la retransmisión en el partido frente al @cfhercules, a éstas críticas por los comentarios de Pedro Lara. Todos lo conocemos en Granada y casi nadie lo soporta. — Alberto Polo (@_albertopolo) January 27, 2022

Las continuas expresiones, como "solo miro a las jugadoras del Granada porque las del Betis ya les puedo llamar de cualquier manera", han hecho que la cuenta que ha publicado el video, @BetisStats, lo calificara como "la retransmisión más repugnante de la historia".

Un buen número de aficionados del Granada le dio la razón, argumentando que el locutor en la ciudad es de sobra conocido por sus maneras y prefiriendo a otros profesionales de la comunicación deportiva.