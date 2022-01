9 policías de Tennessee disparan mortalmente a un hombre que portaba un bisturí tras un enfrentamiento en una autopista

El momento en que 9 agentes de Policía de Tennessee dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre que portaba un bisturí y un "objeto metálico y cilíndrico" no identificado durante una confrontación en una autopista, quedó registrado en video y sirvió para investigar los hechos.

Landon Eastep, de 37 años, murió tiroteado este jueves, después de que los agentes intentaran negociar con él por más de media hora para que soltara una supuesta arma que tenía en un bolsillo de sus pantalones, según los reportes policiales.

Los hechos tuvieron lugar cuando un policía encontró a Eastep sentado en una barrera de seguridad en el lado norte de la Interestatal 65 en Nashville en la tarde del jueves. Cuando el oficial se acercó al individuo, este sacó un bisturí de uno de sus bolsillos, indicó el portavoz de la Policía de Nashville, Don Aaron.

Un oficial de Mount Juliet fuera de servicio se detuvo y trató de calmar a Eastep, mientras llegaban otros agentes. "El oficial de Mount Juliet intentó desescalar la situación y dialogar con Eastep durante unos 30 minutos, mientras este sostenía el bisturí en su mano izquierda y mantenía su mano derecha en el bolsillo", indicó Aaron.

Las imágenes tomadas por la cámara corporal del agente James Kidd muestran a los policías apuntando con un arma a Eastep y rogándole que bajara el bisturí. "Sea lo que sea lo que te preocupa, podemos arreglarlo, pero vamos a conseguirte ayuda", dice el agente. "Esta no es la respuesta, tú y yo lo sabemos. No quieres hacerme daño, sé que no quieres. Y tú sabes que yo no quiero hacerte daño, ¿verdad?", agregó.

Eastep, ignorando las súplicas de los agentes, saca algo del otro bolsillo de sus pantalones y apuntó hacía uno de ellos. Según los informes posteriores, el "objeto cilíndrico de metal" no era un arma de fuego.

En total, seis agentes de la Policía Metropolitana de Nashville, dos agentes de la Patrulla de Carreteras de Tennessee y el agente de Mount Juliet fuera de servicio, dispararon sus armas.

El tiroteo está siendo investigado por la Oficina de Investigación de Tennessee. El oficial Brian Murphy, un veterano de 25 años del Departamento de Policía de Nashville, y parte de los nueve agentes que abrieron fuego, fue apartado del servicio, según informan medios locales.