"Ahora sabemos lo que valen sus palabras": Lavrov dice que Rusia buscará de Occidente garantías legalmente vinculantes de seguridad en Europa

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha concedido este domingo una entrevista al programa 'Voskresnoe Vremya' de Perviy Kanal en la que comentó las actuales relaciones de Moscú con Occidente y abordó la situación en torno a Ucrania y la expansión de la OTAN hacia el este.

Los intereses y la seguridad de Rusia

En referencia a la declaración de Camp David de 1992, en la que Moscú y Washington acordaron no considerarse más como adversarios potenciales, que cumple 30 años este 1 de febrero, Lavrov recordó que en aquel entonces se consideró "que todos los problemas se resolverían automáticamente, ya que Rusia pasaría a formar parte de un mundo 'civilizado', de la cultura occidental, de la arquitectura de seguridad y recibiría un fuerte apoyo en varias áreas".

No obstante, señaló, "ahora tenemos serios problemas precisamente porque Occidente actuó de manera descuidada y deshonesta en relación con los intereses rusos".

"Podría ser de otro modo, pero la historia no tiene modo subjuntivo. Nos hemos vuelto más sabios. Dicen que uno solo aprende de sus errores. Ahora sabemos lo que valen las palabras de Occidente", enfatizó Lavrov, recalcando que actualmente, no solo se buscarán "compromisos políticos 'sobre el papel', sino también garantías legalmente vinculantes que aseguren la seguridad en todo el continente europeo con plena consideración igualitaria de los intereses legítimos de la Federación Rusa".

Asimismo, el canciller subrayó que Moscú no se hace "ilusiones" sobre la posibilidad de establecer una amistad o alianza política con Washington, pero sí que le gustaría obtener unas "buenas, uniformes, mutuamente respetuosas y equitativas relaciones con EE.UU., como con cualquier otro país del mundo". Sin embargo, destacó que "enseñados por la amarga experiencia, no queremos permanecer en una posición en la que nuestra seguridad sea violada a diario".

En su opinión, EE.UU. es capaz de "traicionar a aquellos con quienes fueron amigos, cooperaron y aseguraron sus posiciones en diferentes regiones del mundo" para satisfacer sus intereses, como ocurrió, por ejemplo, con el expresidente egipcio Hosni Mubarak, cuando "Washington no movió ni un dedo cuando fue arrestado".

La ampliación de la OTAN hacia el este

Durante la entrevista, el diplomático declaró que uno de los temas más populares que actualmente se encuentran sobre la misma consiste en determinar si los miembros de la OTAN o los países que pretendan unirse al organismo pueden tomar decisiones globales por sí mismos, sin consultar a otros Estados de la región Euroatlántica.

Asimismo, señaló, citando el Tratado de Washington sobre la creación de la Alianza del Atlántico Norte, que "los países miembros de la OTAN pueden (o no) invitar a cualquier país europeo que aún no forme parte de este bloque, que cumpla con los principios de este Tratado y pueda contribuir a fortalecer la seguridad de la Alianza". Lavrov hizo hincapié en que el organismo no tiene derecho a invitar a sus filas a "quien quiera", sino que debe de guiarse por los puntos clave que rige el documento.

Por otra parte, destacó que según asegura el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el organismo es "una alianza defensiva". "Es difícil llamarla defensiva", comentó el ministro, argumentando que "no hace faltar olvidar que bombardearon Yugoslavia durante casi 3 meses, entraron en Libia violando la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y cómo se comportaron en Afganistán".

De acuerdo a Lavrov, "cada vez resulta que la línea que se supone que deben defender se mueve más hacia el este. Ahora se ha acercado a Ucrania", país al que también desean "arrastrar" hacia su bando, a pesar de que "todos entienden que Ucrania no está lista y no hará ninguna contribución para fortalecer la seguridad de la OTAN".

El jefe de la diplomacia rusa aseveró que, si el organismo llegará a dar este paso, tal decisión "realmente socavará las relaciones con la Federación Rusa, ya que será una violación flagrante del compromiso político oficial asumido por los presidentes de EE.UU. y otros países miembros de la Alianza".

"Déjese consolar por el hecho de que [la Alianza] es 'defensiva'". No nos lo pone más fácil. La línea de defensa ya se ha encuentra muy cerca", lamentó.

Lavrov reveló en sus declaraciones al medio que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso enviará una solicitud oficial a los países de la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para obtener de manera "urgente" las explicaciones sobre "cómo pretenden cumplir con la obligación de no fortalecer su seguridad a costa de la seguridad de los demás". "Si no pretenden hacerlo, que expliquen por qué. Este será un tema clave para determinar nuestras propuestas futuras, que informaremos al presidente de Rusia, Vladímir Putin", concluyó el ministro ruso.