Un alto funcionario de Hong Kong dimite tras asistir a una fiesta de más de 170 invitados y ser obligado a cumplir el aislamiento

El secretario de Interior de Hong Kong, Caspar Tsui, dimitió este lunes en medio del escándalo por la fiesta de más de 170 invitados después de la cual decenas de altos cargos del Gabinete y legisladores fueron obligados a autoaislarse al ser identificados como contactos cercanos de dos casos preliminarmente positivos de covid-19.

"Como uno de los principales funcionarios que lideran la lucha contra la epidemia, no he dado el mejor ejemplo durante el reciente brote", aseveró Tsui en un comunicado, agregando que tomó "la decisión equivocada de asistir a un banquete el 3 de enero" y que se comportó "de manera inapropiada cuando todos los esfuerzos deberían haberse dedicado a controlar la propagación del virus". "Asumiré la responsabilidad de mis actos, y por lo tanto he decidido renunciar al cargo de secretario de Interior", explicó.