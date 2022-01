VIDEO: Un grupo de atracadores entra a robar a una joyería, pero el dueño les planta cara con una pistola y se dan a la fuga

Un grupo de atracadores asaltó el pasado 21 de enero una joyería en San Bruno (California, EE.UU.), pero Usman Bhatti —dueño del establecimiento— les plantó cara con una pistola y se dieron a la fuga, según se aprecia en un video difundido por medios locales.



En la grabación se observa cómo uno de los ladrones, que lleva un pasamontañas, irrumpe en la tienda y con una palanca golpea dos veces una de las vitrinas para romperla. Pero entonces el propietario de la joyería le da un empujón y lo encañona, provocando que los delincuentes salgan corriendo.

"No estoy tratando de ser un héroe o un 'macho man'… Sucedió muy rápido y no tuve otra opción", declaró Bhatti a Fox KTVU tras el suceso.

El hombre, que tiene licencia para usar armas de fuego, pidió a los legisladores que elaboren una ley para proteger a los dueños de negocios como el suyo porque, de lo contrario, afirma, seguirán estando solos ante este tipo de delitos.

Asimismo, aclaró que con sus comentarios no culpa a la Policía, porque es consciente de que los agentes no pueden estar en todas partes y, posiblemente, no podrían responder lo suficientemente rápido para evitar crímenes como el que ocurrió en su joyería.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de San Bruno, el intento de atraco fue perpetrado por cinco jóvenes que parecían no tener más de 20 años. Asimismo, detalla que uno de los delincuentes apuntó a Bhatti con un arma, si bien no hubo disparos. El incidente se saldó sin heridos.

