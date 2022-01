"Una opinión diferente a la de la narrativa dominante": Joe Rogan responde tras la polémica de Spotify

El popular cómico y comunicador estadounidense Joe Rogan ha respondido a las críticas por los polémicos comentarios sobre el covid-19 que se vierten en su pódcast en Spotify, que indignaron a Neil Young y desencadenaron una ola de acusaciones tanto contra el propio Rogan como contra la plataforma de 'streaming' de difundir desinformación sobre el coronavirus.

"Creo que hay mucha gente que tiene una percepción distorsionada sobre lo que hago, tal vez basada en fragmentos de audio o en titulares de artículos que son denigrantes", empezó Rogan una explicación de casi diez minutos de duración que publicó en su cuenta de Instagram el domingo.

El también comentarista de la UFC rechazó las acusaciones de que difunde "información falsa y peligrosa" y subrayó que no pretende generar controversia, sino que es "solo una persona que se sienta y habla con la gente".

"Quería escuchar cuál era su opinión"

Saliendo en defensa de sus invitados, insistió en que el cardiólogo Peter McCullough y el virólogo Robert Malone, que protagonizaron dos recientes episodios de 'The Joe Rogan Experience', "tienen muchas credenciales, son personas muy inteligentes, muy dotadas, y tienen una opinión diferente a la narrativa dominante". "Quería escuchar cuál era su opinión", resumió Rogan.

"El doctor Robert Malone posee nueve patentes de creación de tecnología de ARN mensajero y como mínimo es parcialmente responsable de la creación de la tecnología que llevó al desarrollo de las vacunas ARNm", recordó el presentador en referencia al médico, quien ya había sido acusado anteriormente de difundir información falsa sobre la seguridad y eficacia de las vacunas anticovid.

Rogan también sostuvo que "el problema" con el calificativo "información falsa" en condiciones de una pandemia es que los datos científicos tienden a cambiar. "Muchas cosas que hace poco considerábamos información falsa ahora se aceptan como hechos. Por ejemplo, si hubieras dicho hace ocho meses 'si te vacunas, todavía puedes contraer covid-19 y todavía puedes propagar covid-19', te habrían retirado de las redes sociales, te habrían prohibido usar ciertas plataformas", señaló el presentador, agregando que "ahora esto se acepta como un hecho".

Al mismo tiempo, Rogan enfatizó que no sabe si sus invitados tienen razón o no, ya que carece de formación médica y no es científico, pero tampoco le interesa solamente conversar con gente "que tiene una sola perspectiva".

En ese sentido, Rogan indicó que también invitó a expertos con opiniones opuestas sobre la pandemia, como Sanjay Gupta y Michael Osterholm, quien figura entre los consejeros del presidente Joe Biden en materia de covid-19.

"¿Entiendo las cosas mal? Por supuesto. Me equivoco, pero siempre que entiendo algo mal, trato de corregirlo. Trato de corregirlo porque me interesa decir la verdad", aclaró, mientras prometió tener más invitados con opiniones diferentes en un intento de darle más balance a sus programas.

Rogan también saludó la iniciativa de Spotify de introducir un descargo de responsabilidad para todos los pódcast sobre el coronavirus que redirija a los usuarios hacia "fuentes confiables" y lamentó que Neil Young y Joni Mitchell decidieran retirar su música de la plataforma por sus recientes emisiones, confesando que es un fan del legendario músico canadiense.