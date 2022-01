La Policía de Paraguay reconoce fallas por el caso del tiroteo en el concierto Ja'umina Fest y afirma que se "cortarán cabezas"

El subcomandante de la Policía de Paraguay, Gilberto Fleitas, reconoció públicamente que las labores de prevención fueron deficientes y afirmó que se van a tomar reprimendas al interior de la fuerza, luego del tiroteo de este domingo en el concierto Ja'umina Fest, desarrollado en el Anfiteatro José Asunción Flores de la ciudad de San Bernardino.

"Vamos a acentuar al máximo el trabajo. Tenemos que cortar cabezas en estos casos, no importa quién sea", aseguró el alto mando en una entrevista con ABC Color. "La Policía y el Ministerio Público van a estar actuando con toda la fuerza a los efectos de generar respeto y que estas personas no acudan a estos sitios, y que no ocurran este tipo de hechos", añadió.

Los disparos se produjeron en medio del show donde debían actuar bandas y artistas populares de América Latina, como Binomio de Oro (Colombia), Damas Gratis (Argentina) y Lucas Sugo (Uruguay).

Por aquel incidente, ya se reportaron las muertes de Marcos Rojas y la modelo 'influencer' Cristina 'Vita' Aranda. Además de las víctimas fatales, también hubo cinco heridos. Entre ellos se encuentran el futbolista argentino Víctor Salazar, internado por un traumatismo en la cabeza, y su esposa, Xoana Danila Barrientos, quien recibió un tiro en una pierna. Por ahora, ambos se mantienen estables.

¿Un crimen ligado al narcotráfico?

En principio, se cree que el atentado fue cometido por presuntos sicarios, que habrían tenido como objetivo a Rojas, señalado como un secretario del líder narco Ederson Salinas Benítez, alias 'Ryguasu'. Sobre 'Vita', cuya muerte fue confirmada por el Hospital Nacional de Itauguá pasadas las 11 de la noche, el policía comentó que "estaba en el sitio inadecuado en ese momento".

Dos muertos y al menos tres personas heridas tras el tiroteo en el concierto "Ja'umina Fest", en el anfiteatro de San Bernardino, en Paraguay. Una de las víctimas fatales es la modelo e influencer paraguaya, Cristina 'Vita' Aranda. pic.twitter.com/Rzkmkqi42M — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) January 31, 2022

Las declaraciones de Fleitas se produjeron luego de que el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, afirmara que la Policía contaba con información sobre la presencia de "fronterizos" en la zona de San Bernardino, quienes tenían la intención de instalarse en una vivienda. Sin embargo, Fleitas lo desmintió indicando que se obtuvo esa información recién por la noche.

De forma posterior, el comisario y subjefe de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Víctor Flores, fue consultado por otro de los lesionados, José Luis Bogado Quevedo, con orden de captura desde 2014: "No sabíamos que él iba a estar en el concierto, de lo contrario le íbamos a agarrar. Nosotros lo que hicimos fue judicializar y que la orden de captura sea nacional, la alerta fue para todas las unidades policiales", expresó.

Estado de shock

Entre tanto, la sociedad paraguaya permanece conmocionada por la muerte de aquella joven modelo, quien era la exesposa del futbolista Iván Torres, jugador del Olimpia y también de la selección de su país. El divorcio se anunció en redes sociales hace pocas semanas.

Desde el mundo del fútbol, les enviaron sus condolencias al deportista: "Queremos acompañar a Iván Torres y a su familia en este difícil momento", dijo el director técnico del seleccionado, Guillermo Barros Schelotto. Por su parte, el club implementó tres días de duelo.

COMUNICADO OFICIAL - COMISIÓN DIRECTIVA. pic.twitter.com/1sFl20fNox — Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 31, 2022

