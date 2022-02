El diputado argentino Máximo Kirchner renuncia a la presidencia de su bloque en el Congreso, disconforme por el acuerdo con el FMI

El diputado argentino Máximo Kirchner renunció este lunes a la presidencia del bloque oficialista el Frente de Todos (FdT) en discrepancia con la negociación para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44.000 millones que el país tiene con el organismo.

"He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación [Alberto Fernández], a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado", dijo Kirchner en un comunicado.

Sin embargo, el hijo del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) aclaró que "permanecerá dentro" de la bancada "para facilitar la tarea del Presidente y su entorno".

Oficial: Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque de diputados del FDT. pic.twitter.com/NTBJduNEwm — Noe Barral Grigera (@nbg__) January 31, 2022

En el texto de su dimisión, el diputado sostuvo que "sería más que incorrecto aferrarse a la presidencia del bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán" y negó que ejerza "presión", ya que, afirmó, "eso lo hace el Fondo Monetario Internacional".

"Algunos se preguntarán qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de 'beneficios'. La realidad es dura. Vi al presidente [Néstor] Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones", indicó.

A continuación, Máximo Kirchner recordó que su padre había logrado desterrar al FMI del país, a través de la cancelación histórica de una deuda de 9.800 millones de dólares "por ser el detonante clave en cada crisis económica desde la vuelta de la democracia y cuyo símbolo más elocuente fue la crisis del año 2001".

En ese sentido, acotó: "Desde el día en que, en el año 2018, [el exmandatario] Mauricio Macri trajo de regreso a la Argentina al FMI sabíamos que este sería el problema más grande para nuestro país".

El dirigente remarcó además "la magnitud y excepcionalidad del préstamo que alcanzara los 57.000 millones de dólares (casi 6 veces el monto cancelado en el año 2005) y del cual se desembolsaron 44.500 millones de dólares en solo un año, perdonando además, todos y cada uno de los incumplimientos del Gobierno de Macri y violando su propio Estatuto constitutivo", con el objetivo de que el líder de centro-derecha ganara la reelección en 2019.