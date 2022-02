El joven que le pidió a Elon Musk 50.000 dólares por desactivar su 'bot' de rastreo de vuelos dice haber sido bloqueado por el magnate

"¿Puedes quitar eso? Es un riesgo para la seguridad (...) No me gusta la idea de que un loco me dispare", escribió el empresario al ofrecerle 5.000 dólares por eliminar su 'servicio' en Twitter.