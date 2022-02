VIDEO: Camioneros canadienses bloquean la frontera con EE.UU. en protesta contra las medidas anticovid

En la localidad de Coutts (Alberta), fronteriza entre Canadá y EE.UU., camioneros canadienses bloquearon el pasado fin de semana el paso entre ambos países en protesta contra las medidas públicas anticovid, informan medios locales.

La manifestación está vinculada con una protesta nacional en curso sobre las normas federales que obligan a los camioneros a vacunarse. La medida, impuesta de manera conjunta por las autoridades de los dos países, obliga a quienes no se hayan inoculado a someterse a un confinamiento de 14 días al cruzar de un país al otro.

El bloqueo vial, iniciado al mediodía del sábado, ha interrumpido los servicios y detenido el tráfico en uno de los puertos de entrada más concurridos de Canadá. En la tarde del lunes, los organizadores de la protesta permitieron el paso de algunos vehículos, aunque la frontera sigue bloqueada.

El primer ministro de la provincia canadiense de Alberta, Jason Kenney, proclamó que "el bloqueo debe terminar". Alegó que esa protesta "viola la Ley de Seguridad Vial de Alberta" y "está causando importantes molestias a los automovilistas", además de "obstaculizar peligrosamente la circulación de los vehículos de servicios de emergencia".

"No me impresiona el hecho de que hayan bloqueado la autopista", dijo el alcalde de Coutts, Jim Willett, al detallar que unos 250 residentes de la localidad no han podido utilizar la carretera bloqueada para llegar a las tiendas de comestibles, gasolineras o farmacias más cercanas. "Y una vez que bloquearon el comercio y la carretera, perdieron parte de mi simpatía, porque ahora han ido más allá de la protesta", afirmó.

Mientras tanto, miles de camioneros se desplazaron hasta Ottawa y realizaron una protesta pacífica contra el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. A esa acción respondieron prontamente los servicios secretos, que trasladaron a Trudeau y su familia a un lugar no determinado para ponerlos a salvo de posibles incidentes.