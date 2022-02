The New York Times compra el popular juego de palabras 'Wordle' por una suma de siete cifras

El juego continuará siendo "gratuito para jugadores nuevos y existentes y no se realizarán cambios", señaló el periódico.

El periódico The New York Times anunció este lunes la compra del popular juego de palabras 'Wordle' por una suma no revelada de siete cifras.

Según el editor de la sección de crucigramas del diario, Will Shortz, la compra les ayudará a ampliar su contenido digital mientras intentan alcanzar la meta de 10 millones de suscriptores para 2025. "Lo bueno de 'Wordle' es lo simple, agradable y atractiva que es la interfaz de la computadora", dijo Shortz, quien elogió al juego como un "gran acertijo" que no lleva mucho tiempo, "lo que lo hace perfecto para nuestra época en la que las personas tienen poca capacidad de atención".

'Wordle', creado originalmente por un ingeniero de 'software' de Brooklyn, Josh Wardle, como un regalo para su pareja, fue lanzado en octubre del año pasado y explotó en popularidad en cuestión de meses, atrayendo rápidamente la atención de cientos de millones de jugadores.

El rompecabezas ofrece a los jugadores solo seis intentos para adivinar una palabra predeterminada de cinco letras que cambia todos los días. El éxito del juego se puede atribuir a sus cuadrículas de puntuación amarillas y verdes, que indican que el jugador ha adivinado una letra o una combinación de letras en su ubicación correcta, y además permite a los usuarios compartir sus logros en redes sociales y chats grupales.

Ante la preocupación expresada por usuarios sobre si el juego empezaría a ser de pago, el periódico prometió que "'Wordle' será gratuito para jugadores nuevos y existentes" y no se realizarán cambios en las partidas ya iniciadas.

Por su parte, Josh Wardle dijo en un comunicado que estaba "increíblemente contento" con el acuerdo alcanzado con el New York Times y agregó que admiraba el "enfoque de los juegos y el respeto con el que tratan a sus jugadores". "Este paso se siente muy natural para mí", escribió.