"No me pidan que haga un maldito NFT": Kanye West arremete contra los tókenes no fungibles

El rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, arremetió este lunes contra los tókenes no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) y declaró que por ahora no planea crear ninguno. "No me pidan que haga un maldito NFT", escribió el músico en su cuenta de Instagram, explicando que está centrado en "construir productos reales en el mundo real".