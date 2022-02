El embajador de Rusia en España: "Las tropas rusas no están en Ucrania, pero las de la OTAN sí están" (VIDEO)

El embajador de Rusia en España, Yuri Korchagin, declaró este jueves que últimamente en los medios se han difundido muchas noticias falsas sobre una supuesta invasión rusa en Ucrania, al tiempo que hizo hincapié en el derecho soberano de Moscú de mover sus tropas en su territorio.

En particular, el alto diplomático resaltó que se presta mucha atención al despliegue militar de Rusia cerca de las fronteras de su país vecino, pero generalmente se pasa por alto la concentración masiva por parte de Ucrania de unos 150.000 efectivos en el este del país.

"Las tropas rusas no están en Ucrania, pero las de la OTAN sí están", dijo el embajador su intervención, agregando que el bloque proporciona activamente la ayuda militar a Kiev en los últimos tiempos. En particular, mencionó la presencia de instructores extranjeros, así como el suministro de diferentes tipos de armamento que llegan a Ucrania desde EE.UU., Reino Unido, entre otros países.

Deterioro de la seguridad en Europa

En paralelo, el embajador constató el deterioro de seguridad en Europa frente al avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia.

Además, Korchagin afirmó que en el Ministerio de Exteriores de Rusia ya predecían que la respuesta de EE.UU. y la OTAN a las propuestas de seguridad formuladas por Moscú sería filtrada a los medios, algo que sucedió la jornada anterior, cuando el periódico español El País difundió esa información.

Korchagin reiteró que la respuesta de Washington contenía una reacción que "permite esperar que se inicie una conversación seria", pero solo sobre los asuntos secundarios. Mientras, se deja de lado los temas clave como la no ampliación de la OTAN, incluida la no incorporación de Ucrania al bloque, el no despliegue de sistemas de armamento ofensivo cerca de Rusia y el regreso de la infraestructura de la Alianza Atlántica al estado consagrado en el Acta Fundacional de la OTAN-Rusia, suscrito en 1997.

Al ser preguntado sobre si Rusia ha perdido la esperanza en cuanto al cumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Ucrania, el alto diplomático recalcó que el país insta a Kiev a respetar los compromisos asumidos. En este sentido, repitió que Rusia no deja de llamar a sus socios europeos para que presionen a las autoridades ucranianas en este respecto.