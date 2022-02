El Kremlin destaca tres puntos clave del discurso de Putin sobre garantías de seguridad

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, destacó este miércoles tres puntos clave del discurso de Vladímir Putin sobre garantías de seguridad: la OTAN engañó a Rusia, su política de puertas abiertas no aparece en ningún documento y Ucrania podría atacar a Rusia.

Peskov informó que el presidente ruso abordó este martes durante su reunión con el primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, tres temas importantes en lo que se refiere a la política de la OTAN. Así, según Putin, la OTAN engañó a Rusia "cuando prometió no expandirse" hacia el este. "Como dijo el presidente en sentido figurado: básicamente nos han estafado", aseveró Peskov.

Otro punto clave consiste en que la política de puertas abiertas de la Alianza Atlántica no está documentada en ninguna parte. "El artículo 10 de la Carta [de la OTAN] estipula que se pueden admitir a nuevos miembros, pero en ninguna parte se dice nada de 'puertas abiertas'", destacó el vocero, agregando que "esto también es muy importante para que todos lo recuerden".

Asimismo, el secretario de prensa del Kremlin afirmó que la estrategia de seguridad nacional de Ucrania se basa directamente en el uso de la fuerza para recuperar territorios. "Hipotéticamente en el futuro […] Ucrania podría atacar a la Federación Rusa», dijo Peskov, quien destacó que en ese caso habría una "amenaza de guerra entre Rusia y el bloque de la OTAN".

El pasado diciembre, Rusia publicó los proyectos de dos acuerdos que pretende alcanzar con EE.UU. y la OTAN sobre garantías de seguridad en Europa. Entre los planteamientos establecidos, Moscú solicitó que la Alianza Atlántica detenga su expansión hacia el este y que Ucrania no se adhiera a ella, un punto sobre el que las dos partes tienen opiniones opuestas.

La semana pasada, EE.UU. y la OTAN entregaron a Rusia sus respuestas por escrito a estas propuestas. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que las respuestas no contienen una "reacción positiva" a la cuestión principal: la no expansión de la OTAN hacia el este y el no despliegue por parte de la alianza militar de armas de ataque que puedan amenazar a Rusia.