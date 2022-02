El joven que rastrea los vuelos de Musk afirma que trabaja en otros 'bots' para monitorear los viajes de Gates, Bezos, Drake y otros famosos

Jack Sweeney, el joven estadounidense que creó una cuenta en Twitter para monitorear el desplazamiento del avión privado del director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, asegura que está trabajando en más 'bots' de rastreo en dicha plataforma para seguir los viajes de otras personalidades.

En concreto, el adolescente asegura haber establecido 16 nuevas cuentas automatizadas que rastrean los vuelos de aviones privados del cofundador de Microsoft, Bill Gates, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el inversor multimillonario Mark Cuban y el rapero Drake, entre otros.

N887WM Landed in Seattle, Washington, US. Apx. flt. time 2 Hours : 16 Mins. pic.twitter.com/AskU10VJOf — Bill Gates' Jets (@GatesJets) February 2, 2022

Además, Sweeney creó una página web llamada Ground Control con la que busca monetizar los 'servicios' que presta a los seguidores de las celebridades que quieren estar al tanto de cada uno de sus pasos. En una entrevista con el diario británico The Guardian, el protagonista precisó que el sitio también está destinado para alojar las versiones web de los bots de Twitter, en caso de que la plataforma decida eliminarlos por preocupaciones de privacidad.

"Son personas muy destacadas o simplemente muy interesantes. Últimamente he ido añadiendo personas que [sus seguidores] me han pedido", dijo Sweeney, agregando que la cuenta que informa sobre los vuelos de Drake es la más interesante.

"Tiene el avión más grande de todos, es un Boeing gigante", explicó el joven. El músico canadiense posee un Boeing 767-200ER con capacidad de transportar hasta 216 pasajeros, detalla el medio.

Bloqueado por Musk

Sweeney acaparó las portadas de los medios tras revelar que Musk le había ofrecido 5.000 dólares por la eliminación de su servicio de detección en Twitter. "¿Puedes quitar eso? Es un riesgo para la seguridad", rezaba el primer contacto que recibió Jack Sweeney, el pasado otoño. "No me gusta la idea de que un loco me dispare", argumentó el director general de SpaceX como razón para solicitar el cese de la cuenta, según relató Sweeney.

El joven aseguró haber hecho una contraoferta de 50.000 dólares al empresario, prometiendo que gastaría el dinero en su capacitación y posiblemente en la compra de un coche de Tesla.

Pese a que Sweeney incluso formuló otra oferta de realizar una pasantía en una de las compañías del multimillonario, Musk optó por bloquear al joven en sus redes sociales.