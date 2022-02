Dimite el presidente de CNN Worldwide tras no revelar una relación con una colega

El presidente de CNN Worldwide, Jeff Zucker, dimitió este miércoles tras nueve años en el cargo, anunció en un comunicado difundido por el canal de televisión estadounidense.

CNN Worldwide president Jeff Zucker said Wednesday that he is resigning, effective immediately https://t.co/DIScqPtUHB — CNN (@CNN) February 2, 2022

"Como parte de la investigación sobre el mandato de Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensuada con mi colega más cercana, alguien con quien he trabajado durante más de veinte años", explica el ejecutivo en el texto. "Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me había requerido que la revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué. Como resultado, hoy renuncio", añade.

Zucker, que también ha abandonado el puesto de presidente en WarnerMedia News News and Sports, no menciona el nombre de su colega en el comunicado, pero se trataría de Allison Gollust, directora de 'marketing' de CNN, que seguirá trabajando para el medio.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!