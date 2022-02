La Justicia manda a prisión a tres detenidos por el asesinato de un refugiado congoleño en Río de Janeiro

O assassinato de #MoïseKabagambe merece absoluto repúdio. No Brasil pessoas negras têm quase 3x mais risco de serem vítimas de homicídio. É imprescindível que as autoridades se mobilizem com a urgência que o caso demanda e garantam justiça.https://t.co/vAwMjSx1gOpic.twitter.com/AZ0XaW59Mb