EE.UU. confirma la autenticidad de los documentos filtrados por El País sobre la respuesta de Washington y la OTAN a propuestas de seguridad de Rusia

El Departamento de Estado de EE.UU. ha confirmado oficialmente la autenticidad de los documentos publicados en el diario español El País sobre la respuesta del Gobierno estadounidense y la OTAN a las propuestas de seguridad de Rusia.

"No he visto nada que sugiera que estos documentos no son auténticos", señaló el portavoz de la institución, Ned Price, aclarando que Estados Unidos no había hecho pública su respuesta entregada hace una semana a Rusia. "Sea cual sea el origen de la filtración, contaba con incomodar a EE.UU., pero creo que ahí se han dado cuenta de un error, se han dado cuenta de que el esfuerzo no ha tenido éxito", aseveró.

Según "dos documentos confidenciales enviados el pasado miércoles por Washington y la OTAN a Moscú", a los que el periódico asegura haber obtenido el acceso, EE.UU. se muestra dispuesto a "considerar acuerdos" con Rusia junto con sus aliados para abordar las respectivas preocupaciones en materia de seguridad, pero se adhiere a la política de puertas abiertas de la OTAN, rechazando así una de las principales exigencias del Kremlin, la de no incorporar a Ucrania en la Alianza Atlántica en ningún momento.

Más información, en breve.