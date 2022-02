El cuerpo de John McAfee sigue congelado en la morgue de la cárcel donde murió hace más de siete meses

La familia de John McAfee, el magnate británico-estadounidense que fue encontrado sin vida en una prisión española tras aprobarse su extradición a EE.UU., sigue intentando sacar su cuerpo de la prisión española donde murió hace más de siete meses, informó este miércoles MarketWatch, refiriéndose a varias personas involucradas en el caso.

Según el sitio web, la hija y la exesposa de McAfee han emprendido por separado una lucha legal por su cadáver, que permanece en el congelador de la morgue de la prisión, mientras un juez español sigue investigando la causa de su muerte.

Joy Athanasiou, la abogada que representa a la hija del magnate, Jen, indicó a MarketWatch que las autoridades españolas "no han hecho nada al cuerpo", que está en el congelador desde el pasado junio. Asimismo, Athanasiou afirmó no está claro por qué la investigación de la muerte del empresario aún no ha concluido.

En octubre de 2020, el magnate fue acusado en EE.UU. de evadir más de cuatro millones de dólares en impuestos y de un caso de fraude de criptomonedas. En aquel entonces el empresario afirmó que no había pagado impuestos por razones ideológicas.

Ese mismo mes, McAfee fue detenido en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, cuando intentaba viajar a Turquía, y le enviaron a prisión provisional. En junio de 2021, la Audiencia Nacional de España aprobó su extradición al país norteamericano.

Poco después, el empresario fue encontrado sin vida. El Departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña indicó que "todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio".

No obstante, algunos internautas compartieron un tuit escrito en 2020 en el que el magnate tecnológico aseguraba que, si se colgaba, "a la Epstein", no sería culpa suya. Asimismo, el abogado de McAfee Javier Villalba aseguró que el magnate no dio señales de que quisiera suicidarse.