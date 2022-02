El Consejo Noruego de la Lengua pretende adoptar oficialmente un tercer pronombre personal de género neutro

El Consejo Noruego de la Lengua está decidido a adoptar oficialmente un tercer pronombre personal de género neutro como alternativa a los pronombres personales de género masculino y femenino, informa la prensa local.

'Hen' sería la alternativa al pronombre de tercera persona del singular 'han' (él, en español) y 'hun' (ella). "Con el tiempo, hemos visto que el uso real de 'hen' ha aumentado y se ha estabilizado", dijo el representante del consejo, Daniel Ims.

Además, señaló que dicho pronombre personal se incluiría oficialmente en los diccionarios noruegos durante los meses de la primavera boreal o principios de otoño, después de una fase de consultas con "toda la comunidad lingüística" noruega.

Según Ims, 'hen' hará referencia a una persona que no se identifica como hombre ni mujer, o como una palabra de género neutral, donde uno no sabe o no quiere referirse a la identidad de género.

