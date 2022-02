Rescatistas se esfuerzan en Marruecos por salvar a un niño de 5 años que cayó al interior de un pozo de 32 metros

حاليا الجرافات حبسو من الخدمة. والخبراء نزلو كاياخدو القياسات ديالهم باش يعرفو واش صافي وصلو للنقطة لي خاصهم يبداو الحفر بشكل أفقي.---Our hearts are with Rayan, his family and those trying to rescue him. May he be returned to safety soon.#rayan#saverayan#morocco#SaveRayanpic.twitter.com/xZe1Jk8pev