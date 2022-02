Rusia está dispuesta a levantar la prohibición de Deutsche Welle si Alemania permite emitir a RT DE

Rusia está dispuesta a levantar la suspensión de la señal del canal Deutsche Welle en el territorio del país si el Gobierno alemán, a su vez, permite la emisión del canal RT DE en suelo germano, ha afirmado este viernes la portavoz la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

"Si Alemania escala las tensiones, responderemos de la misma forma. Si Alemania apuesta por normalizar la situación, responderemos de la misma forma", aseguró Zajárova, agregando que la oficina de Deutsche Welle en Moscú fue formalmente notificada sobre su cierre a partir del 4 de febrero y de la necesidad de devolver las acreditaciones de prensa ese mismo día.

Durante la rueda de prensa, la vocera de la Cancillería rusa también aclaró el destino de los empleados del canal alemán en Moscú ante las preguntas sobre si tendrán que irse del país tras el cierre de su corresponsalía y la anulación de las acreditaciones. Asimismo, detalló que en la oficina trabajaban alrededor de 19 personas y 16 de ellas son ciudadanos de Rusia.

"Incluso cuando hablamos de tres ciudadanos extranjeros que trabajan en esta corresponsalía, en este caso la devolución de las acreditaciones no significa que deban irse [de Rusia]", precisó Zajárova. "Siempre estamos en contacto con nuestros colegas periodistas que representan a los medios de comunicación extranjeros", subrayó, añadiendo que siempre están dispuestos "a brindarles ayuda y apoyo".

No obstante, el representante de la corresponsalía de Deutsche Welle no se puso en contacto con el Ministerio de Exteriores ruso, indicó la portavoz. "Es sorprendente, pero es un hecho, vi que concedía entrevistas, pero no nos llamó", lamentó Zajárova, quien dio a entender que los periodistas del medio alemán podían haber preguntado directamente a la Cancillería si tenían algunas dudas sobre la decisión de cese de sus actividades.

Los que no tardaron en contactar con las autoridades rusas fueron los diplomáticos germanos, según Zajárova. "El Gobierno alemán siempre se distancia diciendo que los medios de comunicación son autónomos, que no está involucrado de ninguna manera en su destino, etc., pero es sorprendente cómo los propios periodistas no se dirigen a nosotros por cuestiones relacionadas con sus actividades laborales y los diplomáticos sí lo hacen", comentó.

La ministra alemana para la Cultura y los Medios, Claudia Roth, afirmó el jueves en un comunicado que el cierre de la oficina de Deutsche Welle en Rusia es totalmente "inaceptable" e insistió en que RT DE carece de la licencia necesaria para emitir en el país germano "y no ha solicitado ninguna autorización" a Berlín.

"La situación es completamente diferente a la de DW, a la que se le ha retirado la licencia", afirmó Roth, quien, no obstante, reconoció que "se necesitan pasos claros de desescalada" de las tensiones entre ambos países en este ámbito.

RT lanzó su primer canal en alemán para los televidentes del país europeo en diciembre del año pasado, pero una semana después el Gobierno de Alemania pidió al satélite de telecomunicaciones europeo Eutelsat 9B que cancelara su señal de 24/7 en la plataforma.

Este miércoles, el regulador de medios alemanes en la capital y el estado de Brandeburgo, Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB), ordenó dejar de emitir RT DE en el satélite Eutelsat, en SmartTV, en la aplicación RT News, en la página web oficial de RT DE y en la plataforma Odyssey.

¿Por qué Alemania prohibió RT DE y en qué fallan sus argumentos?

Eva Flecken, directora de MABB, citó la ausencia de una licencia alemana necesaria para legalizar las emisiones en el territorio del país y declaró que la licencia de Serbia con la que RT DE empezó a operar en Alemania "no es una base suficiente" para hacerlo.

Sin embargo, según la propia legislación europea, RT tiene el derecho efectivo de emitir en Alemania bajo una licencia serbia, por lo que no hizo nada ilegal.

El grupo RT obtuvo la licencia en Serbia para la difusión por cable y por satélite de RT DE en los países de Europa sobre la base del Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza № 132. Además, RT en alemán es lanzado al satélite europeo desde territorio serbio. De acuerdo con el mencionado convenio, el canal televisivo que se encuentre bajo la jurisdicción y cuente con una licencia de uno de los países firmantes puede emitir en 33 países europeos que lo ratificaron.

Entretanto, medios alemanes reducen a cero el valor de la licencia serbia de RT DE e incluso van más allá al sostener que el canal consiguió obtenerla gracias a los dirigentes prorrusos del país balcánico.