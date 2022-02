Una diputada de México se disfraza de un legislador transfóbico para exigir su desafuero

La diputada mexicana Salma Luévano Luna causó un revuelo al subir al estrado de la Cámara de Diputados disfrazada de Gabriel Quadri, un legislador conservador que suele quedar envuelto en escándalos por sus constantes muestras de discriminación contra los colectivos trans.

Una peluca corta y rizada, abundantes bigotes negros y anteojos fueron suficientes para emular a Quadri, quien en 2012 fue candidato a presidente y que en esta Legislatura forma parte de la bancada opositora del Partido Acción Nacional (PAN), una de las organizaciones políticas de derecha más tradicional del país.

Luévano Luna, por su parte, es una diputada trans del bloque oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Este momento es importante y hay que ser sororas en esta lucha", señaló la legisladora en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por otras integrantes de la bancada que portaban carteles con el lema '¡Desafuero para Quadri!', y que luego llevaron al recinto.

"He decidio asistir a la sesión representando a una persona transfóbica, al diputado de PAN Gabriel Quadri, quien desde su posición como representante popular no ha tenido reparo ni vergüenza para seguir proliferando discursos de odio en contra de nosotras, las poblaciones trans", recordó.

El diputado, que enfrenta denuncias de acoso por parte de varias de sus exalumnas de la privada Universidad Iberoamericana, se ha manifestado en contra de la agenda de lo que descalifica como "el poderoso 'lobby' trans", al que acusa de querer desaparecer "el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres". "Es en contra de las mujeres", argumenta.

También ha preguntado en sus redes sociales si las mujeres van a permitir que "hombres vestidos de mujer" utilicen sus baños y vestidores y compitan contra ellas en actividades deportivas.

"Una característica prominente del fascismo es acallar, reprimir, linchar y sofocar cualquier opinión diferente; la mentira y negación de la ciencia, la crítica y la discusión, la entronización de dogmas y la supresión de la libertad de expresión. Eso intenta el Trans-fascismo", escribió esta semana, lo que provocó la reacción de Luévano Luna y de sus compañeras.

Odio

La diputada, quien a principios de enero ya se había rapado públicamente como una manera de protestar contra la transfobia de Quadri, explicó que el verdadero fascista es él por descalificar y minimizar a un sector de la población históricamente invisibilizado.

"Es él, con sus argumentos falsos y burdos, que representa al neofascismo panista y que además son un delito ya tipificado como discriminación en varios estados y prohibido por el artículo 1 de nuestra Constitución", señaló al recordar que estos discursos se traducen en actos de violencia concreta, como los ocho crímenes de odio registrados contra la comunidad trans en lo que va de este año.

"Por eso es importante aplicar acciones claras y ejemplares para sancionar discursos de odio de algunos privilegiados que, escondidos atrás de sus fueros y redes sociales, se sienten libres de seguir agrediéndonos", dijo.

Gloria Virginia Davenport, una reconocida activista, coordinadora del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas, advirtió que comparar al movimiento trans con el fascismo solo demuestra el odio e ignorancia voluntaria de Quadri.

"¿Él cree que una mujer trans asesinada es lo mismo que Benito Mussolini? ¿Es lo que nos viene a decir? No vamos a permitir más que gente que viene del privilegio de la heteronorma, apoyado por el PAN, siga generando estos discursos de odio. Quadri no solo tiene que ser desaforado, se le tiene que dar seguimiento a denuncias de agresiones a sus alumnas. Vete con tu fascismo al lugar que te corresponde, con Mussolini y con Hitler", expresó.

El diputado respondió de inmediato a la campaña por su desafuero, otra vez con agresiones.

"El Trans-fascismo de Morena y la ideología Trans toma la Cámara de Diputados. Reprime la libertad de expresión, intolerante, pretende avasallar a quienes opinan diferente, no dialoga, no argumenta (no tiene capacidad ni inclinación para ello), insulta. Van contra las mujeres", acusó.